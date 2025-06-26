Врач предупредил об опасности отказа от продуктов с глютеном
Врач Белоусов: отказ от глютена повышает риск заболеваний сердца
Сегодня стало модным отказываться от глютена, однако это может повысить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.
Глютен содержится в зерновых культурах. Это природный клейковинный комплекс, который придает хлебу воздушность, а макаронам — упругость.
«На протяжении тысячелетий человечество спокойно употребляло глютеносодержащие продукты без каких-либо последствий. Теперь этот белок обвиняют во всех грехах: от проблем с пищеварением до хронической усталости», — отметил Белоусов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он отметил, что реальная непереносимость глютена есть лишь у 1% населения. По словам эксперта, самостоятельный переход на безглютеновую диету может привести к нехватке источников витаминов группы B, железа, клетчатки, минеральных веществ и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Белоусов также добавил, что безглютеновые аналоги часто содержат много сахара, жиров и искусственных добавок.
В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал Общественной Службе Новостей о том, что здоровые люди не нуждаются в сахарозаменителях.
«Сахарозаменители едят больные люди, здоровому человеку они не нужны. Когда говорят про Coca-Cola zero, ее в основном также употребляют больные ожирением люди, это их любимый напиток в комплекте с бургером и картофелем фри. Это стандартный набор человека с нездоровым пищевым поведением», — отметил эксперт.
При этом Калинчев призвал не бояться сахарозаменителей, пояснив, что они безопасны, если их употреблять в разумных количествах, а при злоупотреблении вероятно возникновение расстройства кишечника.