Врач предупредил об опасности отказа от продуктов с глютеном

26 июня 2025, 14:15

Врач Белоусов: отказ от глютена повышает риск заболеваний сердца

Фото: iStock/Malgorzata Relewicz

Сегодня стало модным отказываться от глютена, однако это может повысить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.





Глютен содержится в зерновых культурах. Это природный клейковинный комплекс, который придает хлебу воздушность, а макаронам — упругость.





«На протяжении тысячелетий человечество спокойно употребляло глютеносодержащие продукты без каких-либо последствий. Теперь этот белок обвиняют во всех грехах: от проблем с пищеварением до хронической усталости», — отметил Белоусов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сахарозаменители едят больные люди, здоровому человеку они не нужны. Когда говорят про Coca-Cola zero, ее в основном также употребляют больные ожирением люди, это их любимый напиток в комплекте с бургером и картофелем фри. Это стандартный набор человека с нездоровым пищевым поведением», — отметил эксперт.