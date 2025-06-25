Врач-диетолог раскрыла, можно ли похудеть с помощью комбучи

25 июня 2025, 22:53

Диетолог Белоусова: похудеть с помощью комбучи нельзя

Фото: iStock/Premyuda Yospim

Чайный гриб, известный как комбуча, не способен помочь в похудении без диеты. Об этом заявила врач-диетолог Анна Белоусова.





Напомним, в Сети появился тренд, где пользователи утверждают, что с помощью комбучи можно похудеть, а также избавиться от проблем с ЖКТ и повысить иммунитет.



"Можно пить его литрами, и если не придерживаться диеты, если иметь гиперкалорийное питание, то, к сожалению, эффекта не будет. При этом чайный гриб действительно содержит пробиотики, витамины группы B и антиоксиданты, что является здоровой альтернативой обычным сладким напиткам, включая газировку", - объяснила Белоусова в беседе с «Москвой 24».

«Лучше делать лимонад самим. Хорошая водичка, выжали туда лимончика. Добавили ягодок сладеньких, если надо — подсластили стевией. Ну и дальше веточки разные, мята. Кому что нравится», — отметила диетолог.