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В люберецком ЖК «Жулебино парк» поставили на кадастр дом на 336 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Многоэтажную новостройку на 336 квартир, возведённую в жилом комплексе «Жулебино парк» на территории городского округа Люберцы, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


«Кадастровый номер получил корпус №17. Теперь владельцы квартир могут официально оформить право собственности, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады, а также совершать прочие юридические действия с недвижимостью», — говорится в сообщении.
Дом расположен по адресу: Люберцы, улица 3-го почтовое отделение, 48. Общая площадь новостройки составляет свыше 13,1 тыс. квадратных метров. Здесь расположены квартиры разных планировок — от студий до трёхкомнатных. Вход в дом сделан по принципу безбарьерной среды.

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В «Первом квартале» Видного возводят детский сад на 210 мест
27 декабря 2024, 10:46

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В «Первом квартале» города Видное будет построен детский сад на 210 мест. Застройщик Брусника строит социальный объект за счёт внебюджетных средств в рамках комплексного развития территории в Ленинском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Здание будет расположено вдоль пешеходной зоны жилого района. Его конструкция основана на принципах, связанных со школой и детским садом. Внутри здания предусмотрены многофункциональные помещения: музыкальные и спортивные залы, спальни, игровые комнаты, кабинет логопеда, сенсорная комната и кружки.

Разработанные архитектурные решения позволят быстро менять сценарии в учебных и групповых помещениях в течение всего дня.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Перед ландшафтными дизайнерами стояла важная задача — создать проект безопасного и комфортного пространства для детей на участке с перепадом высоты в 5 метров. В итоге получился многоуровневый двор-городок, где перемещение напоминает квест. Каждый уровень представляет собой ступень развития, на которой дети взаимодействуют с природой и изучают окружающий мир. Когда воспитанники растут и переходят из одной группы в другую, ступени меняются, и с годами они образуют единый кольцевой маршрут.

«Первый квартал» возводится в деревне Сапроново Ленинского городского округа.

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«Инсульт и внезапная смерть»: Сомнолог назвал неожиданную опасность храпа
Сомнолог Кудинов: храп вызывает остановку дыхания во сне
27 декабря 2024, 10:45

Фото: iStock/AntonioGuillem

Храп — это звук, мешающий спать не только окружающим, но зачастую и самому храпящему. Из-за чего он появляется и о чем сигнализирует?
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» сообщил, что храп — звук, возникающий из-за того, что в потоке воздуха дребезжит мягкая неба и небный язычок.

«Очень часто храп является внешним признаком автономных дыханий во сне. То есть, когда у нас появляется некоторая дряблость мягких тканей глотки, появляются узкие дыхательные пути, где поток воздуха очень сильно идет. Это же сужение дыхательных путей может приводить и к остановкам дыхания во сне — апноэ — моменты тишины, а потом громкое всхрапывание», — объяснил врач.

Возникают остановки дыхания, по словам сомнолога, чаще всего из-за сужения дыхательных путей, что происходит из-за хронического тонзиллита и ожирения.

«Большое количестве подобных остановок дыхания может приводить к инфарктам, инсультам, внезапной смерти во сне, ожирению, диабету, дневной сонливости», — заявил Кудинов.

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#здоровье
#сон
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Коммунальные системы Московской области рассказали об итогах 2024 года
27 декабря 2024, 10:32

Фото: iStock/AntonioGuillem

В дирекции коммунальных служб Московской области прошло мероприятие, посвящённое итогам работы компании за 2024 год. Генеральный директор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков выразил благодарность коллективу за профессионализм и провёл совещание с руководством, на котором были определены задачи на 2025 год, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Совместными усилиями 10 филиалов, расположенных в 7 городских округах Восточного Подмосковья, было устранено более 3000 технологических инцидентов на сетях холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Важно отметить, что произошло увеличение зоны ответственности предприятия в части теплоснабжающего комплекса и присоединения двух филиалов городского округа Павлово-Посадский», — отметил Игорь Берняков.
За текущий год филиалы ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» успешно устранили 3164 технологических инцидента на сетях коммунальной инфраструктуры в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Богородском, Лосино-Петровском, Шатурском, Электросталевском городских округах. Также были проведены работы на магистральном водоводе филиала «Восточная система водоснабжения» и канализационном коллекторе Егорьевск-Воскресенск.

В рамках проведённых мероприятий было устранено 2876 утечек на сетях холодного водоснабжения, 171 утечка на теплосетях и 117 утечек на сетях водоотведения. Кроме того, в течение 2024 года было устранено 13 204 засора в системе канализации. Сотрудниками предприятия было обработано более 9 000 обращений от жителей и управляющих компаний.

«В 2025 году ГУП МО "КС МО" планируется провести капитальный ремонт более 45 объектов коммунальной инфраструктуры в городских округах Московской области. Особое внимание уделяется восстановлению и поддержанию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе на территории Новоазовского муниципального округа ДНР. Организация продолжает работать в интенсивном режиме, обеспечивая надёжность и бесперебойную эксплуатацию всех объектов», — сообщил Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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#капитальный восточная система водоснабжения
#антон велиховский
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#подмосковье
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В Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт»
27 декабря 2024, 10:31

Фото: iStock/Petr Vdovkin

В Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт». Об этом сообщает РИА Новости.
На церемонии открытия губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что работа над станцией сопровождалась сложностями, было не просто, но в итоге удалось завершить строительство. Также появление новой станции стало знаковым событием, поскольку это первая станция, открытая «Метростроем Северной столицы». Ежедневно «Горный институт» будет обслуживать около 100 тысяч пассажиров.

«Горный институт» находится на Лахтинско-Правобережной линии метрополитена Петербурга. Она является одной из самых глубоких в петербургской подземке – некоторые работы по прокладке тоннелей проводились на глубине порядка 70 метров. Станция станет третьей на Васильевском острове.

Тематика оформления «Горного института» посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.

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#губернатор
#работа
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Технадзор Подмосковья провёл более 50 тыс. проверок на стройках соцобъектов
27 декабря 2024, 10:23

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Свыше 50 тысяч выездов для проверки качества строительства и капремонта социальных объектов провели специалисты Управления технического надзора капитального ремонта (УТНКР) Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Сотрудники УТНКР за 2024 год провели более 50 тысяч выездов на площадки соцобъектов в 55 городских округах Подмосковья, под их контролем было завершено более 400 объектов, на 700 работы ещё продолжаются», — отмечается в сообщении.
Важность строительного надзора отметил глава МинЖКХ области Антон Велиховский.

«Системный подход к строительному надзору позволяет гарантировать высокое качество выполненных работ», — сказал он.
В будущем году специалисты УТНКР будут контролировать работы на более чем 900 объектах, включая строительство и капремонт котельных, теплосетей и пр.

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#подмосковье
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В реутовском ЖК EVO построят детский сад на 180 мест
27 декабря 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 180 воспитанников, возведёт на территории жилого комплекса EVO в Реутове компания-застройщик DOGMA, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новое детское учреждение общей площадью свыше 2,5 тыс. квадратных метров с тремя надземными и одним подземным этажом появится на улице Комсомольское. По проекту в детском саду будут помещения для восьми групп детей в возрасте от двух до семи лет, игровые, физкультурный и музыкальный залы, медпункт и пищеблок», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории планируется обустроить площадки для игр, сделать веранды.

В министерстве отметили, что детский сад будет построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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#строительство
#минжилполитики мо
#детский сад
#детсад
#реутов
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ВТБ: Мошенники приготовили 4 новогодних «подарка» россиянам
В ВТБ рассказали о новых мошеннических схемах в предпраздничные дни
27 декабря 2024, 09:49

Фото: istockphoto/artoleshko

Накануне новогодних каникул отмечается рост активности мошенников. Они используют поддельные приложения, сайты и рассылки для установки вредоносных и шпионских программ на устройства россиян.
Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ. Обманом навязав пользователям шпионское программное обеспечение, злоумышленники получают доступ к телефонам граждан и могут похищать конфиденциальные персональные данные.

Специалисты по кибербезопасности банка назвали четыре основные схемы, наиболее часто используемые аферистами. Одна из них — ложные уведомления о выплатах. Жулики рассылают уведомления о новогодних бонусах и социальных выплатах. Для их получения требуется установить «официальное приложение». После загрузки мошенники получают доступ к смартфону пользователя.

Поддельные распродажи и скидки. В этом случае создаются поддельные сайты и приложения, где публикуются выгодные предложения от лица известных брендов. При переходе по указанным ссылкам загружается шпионское ПО, которое похищает данные карт и пароли от аккаунтов.

Также используются поздравительные ссылки. Мошенники рассылают поздравительные открытки и видео через различные мессенджеры. При открывании этих «поздравлений» загружается вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники получают доступ к личным данным.

Ещё один способ — новогодние приложения с вирусами. Аферисты предлагают установить праздничные обои или мелодию звонка, после чего получают доступ к камере, микрофону и банковским данным.

Специалисты по безопасности настоятельно рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам из смс и мессенджеров и обязательно использовать антивирусное программное обеспечение.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 декабря составила четыре балла
27 декабря 2024, 09:44

Фото: istockphoto/artoleshko

Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 декабря, составляет четыре балла по десятибалльной шкале, пробки наблюдаются при движении в сторону столицы на двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы фиксируются при проезде по направлению к Москве на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Дмитровское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 904 тыс. машин, что на 1.25% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и воздерживаться от резких маневров.

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В Подмосковье сотрудники ГАИ помогли беременной женщине добраться до роддома
27 декабря 2024, 09:12

Фото: istockphoto/artoleshko

Сотрудники Госавтоинспекции отделения городского округа Чехов капитан полиции Александр Беляев и старший лейтенант полиции Семён Елисеев сопроводили машину с роженицей до роддома, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«За помощью к экипажу ДПС на 73-м километре Старосимферопольского шоссе обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что везёт свою жену, у которой начались роды, и он боится, что они не успеют доехать до родильного дома. Полицейские решили сопроводить автомобиль с роженицей», — говорится в сообщении.
Благодаря помощи сотрудников ГАИ женщину привезли в медицинское учреждение вовремя, она благополучно родила мальчика. После выписки Александр Беляев и Семён Елисеев приехали поздравить семью с рождением сына, а их поблагодарили за помощь.

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