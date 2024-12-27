В люберецком ЖК «Жулебино парк» поставили на кадастр дом на 336 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Многоэтажную новостройку на 336 квартир, возведённую в жилом комплексе «Жулебино парк» на территории городского округа Люберцы, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Кадастровый номер получил корпус №17. Теперь владельцы квартир могут официально оформить право собственности, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады, а также совершать прочие юридические действия с недвижимостью», — говорится в сообщении.Дом расположен по адресу: Люберцы, улица 3-го почтовое отделение, 48. Общая площадь новостройки составляет свыше 13,1 тыс. квадратных метров. Здесь расположены квартиры разных планировок — от студий до трёхкомнатных. Вход в дом сделан по принципу безбарьерной среды.
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Лев Каштанов