В Подмосковье с начала зимы ликвидировали более 100 случаев промерзания стен

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше 100 случаев промерзания стен в многоквартирных домах ликвидировали в Московской области с начала зимы по обращениям жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала зимы управляющие компании под контролем инспекторов министерства отработали более ста обращений от жителей региона, касающихся промерзания стен в квартирах», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что именно управляющая компания должна обеспечивать теплогидроиоляцию фасада, а также поддерживать нормативный уровень влажности и температуры внутри помещений.
В случае промерзания стен жители должны сообщить об этом в свою УК или в Единую диспетчерскую службу. Это можно сделать онлайн — через портал ЕДС МО.
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