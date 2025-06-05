Подмосковным медикам вручили сертификаты «Социальной ипотеки»
Сертификаты на жильё по программе «Социальная ипотека» получили 43 подмосковных медработника, торжественное вручение состоялось в Доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
«Документы на квартиры получили врачи, фельдшеры и медсёстры. Всего в 2025 году мы вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека». В числе получателей 161 медик, 73 учителя, 57 молодых учёных и уникальных специалистов ОПК и пять тренеров», — сказала глава Минжилполитики Подмосковья Елена Волкова.В свою очередь зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин добавил, что с начала года соципотеку получили 93 подмосковных медика. А всего с начла действия программы в 2016 году — свыше 1,9 тыс. работников сферы здравоохранения.
По условиям «Социальной ипотеки» участник программы платит только проценты по жилищному кредиту, а основное тело долга выплачивается в течение десяти лет из областного бюджета.