Стало известно, какие мужчины больше всего нравятся женщинам в России

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Почти половине российских женщин нравятся мужчины в форме, так как они ассоциируются с чувствами ответственности, защищенности, дисциплинированности и организованности. К соответствующим выводам пршло исследование Lindaily. Второе место, как отмечается, заняли мужчины в костюме врача, третье — в полицейской форме, четвертое — в экипировке пожарных.
«Почти половина женщин — 49% — приписывают мужчинам в форме такие качества, как ответственность и способность вызывать чувство защищенности. 33% респонденток в большей степени ожидают от мужчин в форме дисциплинированности и организованности. Только 11% опрошенных считают, что форма может вызывать ассоциации с жестокостью и грубостью», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.В то же время сферы с самыми перспективными женихами россиянки назвали в рамках опроса от «Работы.ру». Как отмечает RT, изучивший итоги исследования, топ возглавили айтишники, работники нефтегазовой сферы и финансисты — 60%, 57% и 37% соответственно. Следом идут строители, работники сферы недвижимости, юристы и медработники.
«Замыкают десятку спортсмены (10%), представители ритейла и торговли (9%). По 8% набрали работники производства и агропрома, а также деятели культуры и искусства. Наименьшее число голосов у представителей транспортной и логистической отраслей», — говорится в материале.Читайте также:
Психолог объяснила, почему мужчины пропадают после близости
Большинство россиян смотрят фильмы и сериалы во время путешествий
Больше половины россиян мечтают о путешествиях в пенсионном возрасте
Данил Пономарев