В лесу под Ступиным спасатели нашли заблудившегося грибника
В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил сам попавший в беду мужчина. Он рассказал, что пошёл за грибами, заблудился и не может самостоятельно найти дорогу домой.
«Спасатели выехали в район предполагаемого поиска, к ним присоединились волонтёры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». На месте спасатели включили использовали звуковые сигналы из громкоговорителей спецмашин, чтобы мужчина мог сориентироваться на звук. Одновременно с этим специалисты проверяли геолокацию по данным с мобильного телефона грибника», — говорится в сообщении.Спустя час с начала поиска мужчину удалось обнаружить. Состояние его здоровья было удовлетворительным, но он был сильно растерян и напуган. Специалисты оказали ему психологическую помощь и довезли до дома.