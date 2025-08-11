11 августа 2025, 10:23

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В лесу под Ступиным спасатели нашли заблудившегося грибника





В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил сам попавший в беду мужчина. Он рассказал, что пошёл за грибами, заблудился и не может самостоятельно найти дорогу домой.





«Спасатели выехали в район предполагаемого поиска, к ним присоединились волонтёры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». На месте спасатели включили использовали звуковые сигналы из громкоговорителей спецмашин, чтобы мужчина мог сориентироваться на звук. Одновременно с этим специалисты проверяли геолокацию по данным с мобильного телефона грибника», — говорится в сообщении.