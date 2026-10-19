Стало известно, какие новые автомобили выбирают новосибирцы
LADA Granta стала самой востребованной новой машиной среди жителей Новосибирской области в III квартале 2026 года. Средняя стоимость модели составила 1,1 млн рублей, а средняя цена нового автомобиля в регионе достигла 3,4 млн рублей.
Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на сведения «Авито Авто». В пятёрку популярных моделей также вошли LADA Niva Travel со средней стоимостью 1,7 млн рублей, LADA Niva Legend за 1,2 млн рублей, TENET T4L за 2,4 млн рублей и TENET T7 за 3 млн рублей.
В список востребованных автомобилей попали LADA Vesta со средней ценой 1,8 млн рублей и HAVAL Jolion за 2,7 млн рублей. В десятке также оказались Li Auto L9, Li Auto L6 и Volga K50. Средняя стоимость последней модели составила 4,6 млн рублей.
Некоторые новые автомобили за год подешевели. Сильнее всего снизилась средняя цена LADA Largus — на 9,4%, до 1,8 млн рублей. LADA Granta подешевела на 5%, до 1,1 млн рублей, а LADA Vesta — на 3,5%, до 1,8 млн рублей. Стоимость Chery Tiggo 9 сократилась на 3,1%, до 4,3 млн рублей.
Руководитель продаж направления «Новые автомобили» в «Авито» Артём Хомутинников отметил, что россияне всё чаще рассматривают одновременно новые машины и автомобили с пробегом. По данным исследования платформы, за год доля таких покупателей выросла примерно на 14 процентных пунктов и достигла 44%.
При этом для 26% покупателей приобретение нового автомобиля стало первым опытом покупки машины в этой категории: ранее они выбирали только автомобили с пробегом.
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