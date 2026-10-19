Стало известно, какие новые автомобили выбирают новосибирцы

19 октября 2026, 15:43

Средняя цена автомобиля в Новосибирске достигла 3,4 млн рублей

Фото: istockphoto / igoriss

LADA Granta стала самой востребованной новой машиной среди жителей Новосибирской области в III квартале 2026 года. Средняя стоимость модели составила 1,1 млн рублей, а средняя цена нового автомобиля в регионе достигла 3,4 млн рублей.