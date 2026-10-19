Испуганного леопарда на поводке заметили в московском ЖК
В одном из жилых комплексов Москвы заметили сильно напуганного леопарда, которого привезли для фотосессии. Об этом сообщает телеграм-канал «Подсмотрено в Москве».
Очевидцы засняли этот момент на видео. На кадрах видно, как мужчина и женщина заводят животное в подъезд, ведут его на поводке и тянут за хвост. При этом на хищнике нет намордника.
Как выяснили местные жители, что животное привезли в столичный ЖК для проведения фотосессии. По их словам, владельцы хищника также предлагают для подобных съемок еще одного леопарда и льва.
Ранее сообщалось, что полицейские обезвредили агрессивного медведя, который проник в жилой дом в поселке Дальний Кондинского района.
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