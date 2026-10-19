Испуганного леопарда на поводке заметили в московском ЖК

19 октября 2026, 15:09

Испуганного леопарда привезли в московский ЖК для фотосессии

Фото: iStock/nicholas_dale

В одном из жилых комплексов Москвы заметили сильно напуганного леопарда, которого привезли для фотосессии. Об этом сообщает телеграм-канал «Подсмотрено в Москве».