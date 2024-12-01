В России ответили, кто в стране может претендовать на пенсию выше 50 тыс. руб

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Максимальный размер пенсии в стране неограничен, а значит, россияне могут получать выплаты свыше 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она уточнила, что речь идет, в частности, о космонавтах, ветеранах боевых действий, Героях России, а также об инвалидах ВОВ и ее участниках. У данных категорий есть военная и страховая пенсии, сказала собеседница.
Однако это еще не все. Бессараб подчеркнула, что большая пенсия ждет тех, за кого работодатель делал большие взносы в течение всей трудовой деятельности.
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Однако это еще не все. Бессараб подчеркнула, что большая пенсия ждет тех, за кого работодатель делал большие взносы в течение всей трудовой деятельности.
«Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас. Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50», — добавила Бессараб.Парламентарий заключила, что те, кто создал на старость финансовую подушку при помощи негосударственных фондов, тоже могут не беспокоиться.
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Никита Кротов