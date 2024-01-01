Стало известно, какие питомцы живут у Лукашенко дома

Фото: stockphoto/sandipruel
У белорусского президента Александра Лукашенко дома живет хамелеон Жорик.
Об этом пишет близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».
По китайскому календарю 2024 год пройдёт под покровительством дракона.
Также у Александра Лукашенко живет шпиц Умка.
Ранее сообщалось, что в подвале многоквартирного дома в Иркутске полицейские и сотрудники питомника для животных поймали рысь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.
Сообщается, что о рыси стало известно благодаря обращению жителя Ленинского округа Иркутска. По его словам, животное было замечено на улице Новаторов 31.В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.
Читайте также:
Рысь поймали в подвале многоэтажки в Иркутске
В Китае приобрели популярность пластические операции для кошек и собак
На проблему смотрим с заднего места»: в России бьют тревогу из-за эвтаназии бродячих собак
«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!», - сказано в посте.
Также у Александра Лукашенко живет шпиц Умка.
Ранее сообщалось, что в подвале многоквартирного дома в Иркутске полицейские и сотрудники питомника для животных поймали рысь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.
Сообщается, что о рыси стало известно благодаря обращению жителя Ленинского округа Иркутска. По его словам, животное было замечено на улице Новаторов 31.В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.
Читайте также:
Рысь поймали в подвале многоэтажки в Иркутске
В Китае приобрели популярность пластические операции для кошек и собак
На проблему смотрим с заднего места»: в России бьют тревогу из-за эвтаназии бродячих собак
Мария Фирсова