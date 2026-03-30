Стало известно, какие продукты подорожают в России из-за войны в Иране

30 марта 2026, 18:19

Экономист Холод: Из-за войны в Иране в РФ подорожают некоторые фрукты и овощи

Сокращение поставок из Ирана может привести лишь к временному подорожанию отдельных видов овощей и фруктов. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.





Он пояснил, что Иран является значимым, но не крупнейшим поставщиком овощей и фруктов в Россию. Оттуда в начале сезона завозили ранние огурцы, помидоры, черенковый сельдерей, баклажаны, перцы, а также арбузы и листовые салаты.



В настоящее время поставки прекращены из-за проблем в логистике. В связи с этим Холод отметил, что сокращение иранских поставок может привести лишь к временному подорожанию некоторых овощей и фруктов, таких как баклажаны и перцы.





«Однако этот рост не превысит 10–20% и будет сглажен по мере поступления продукции из других стран. Долговременных ценовых последствий не ожидается. Подорожания тех же помидоров и огурцов из-за прекращения поставок овощей из Ирана не будет», — рассказал эксперт «Вечерней Москве».