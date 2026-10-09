В Петербурге жрица любви уже 25 лет заманивает клиентов на одной и той же точке
В Санкт-Петербурге проститутка по прозвищу Алёнушка уже 25 лет работает на одной точке и заманивает клиентов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, местные считают её городской достопримечательностью.
Впервые женщину заметили на проспекте Ветеранов в конце 90-х. В начале нулевых она перебралась к повороту на Ленинградский электромеханический завод на Петергофском шоссе и с тех пор держит позицию.
Поговаривают, раньше Алёнушка преподавала музыку и пение в школе. Сама жрица любви это отрицает. Местные говорят, что она почти ежедневно выходит на одну точку, редко отвлекается даже на обед, носит почти один и тот же образ с короткой чёрной юбкой и будто не стареет.
Для некоторых пассажиров автобусов увидеть её из окна стало уже таким же ориентиром, как знакомая остановка. Прайс, по словам знающих, всегда оставался демократичным и со скидками.
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