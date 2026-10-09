В Петербурге жрица любви уже 25 лет заманивает клиентов на одной и той же точке

09 октября 2026, 10:38

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге проститутка по прозвищу Алёнушка уже 25 лет работает на одной точке и заманивает клиентов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, местные считают её городской достопримечательностью.