Стало известно, какие профессии неоправданно высоко оплачиваются

Фото: iStock/yacobchuk
Опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими, 13% назвали несправедливо большими доходы специалистов IT-сектора, 8% — госслужащих.
В рейтинг необоснованно больших доходов, по мнению опрошенных, попали также такие профессии, как начальники и руководители, футболисты, артисты, блогеры, а также банковские работники, риелторы, юристы и маркетологи.
Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что россияне считают неуместными вопросы на собеседовании при трудоустройстве о знаках зодиака, а также о том, зачем нужна работа.
Читайте также:
Россияне назвали неподходящие на собеседовании вопросы
Россиянам раскрыли правильное использование кондиционера
Стало известно, сколько в России граждан с цифровой зависимостью
Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что россияне считают неуместными вопросы на собеседовании при трудоустройстве о знаках зодиака, а также о том, зачем нужна работа.
Читайте также:
Россияне назвали неподходящие на собеседовании вопросы
Россиянам раскрыли правильное использование кондиционера
Стало известно, сколько в России граждан с цифровой зависимостью
Мелисса Тимофеева