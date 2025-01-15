Стало известно, какие регионы хотят участвовать в исламском банкинге

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Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что еще четыре региона заинтересовались в эксперименте по исламскому банкингу с отказом от нехаляльных операций. Об этом он сообщил в беседе с «Татар-информом». По его данным, это Чувашия, Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария.
«Знаю, что в участии в эксперименте заинтересованы Чувашия, Ингушетия, а также Крым и Кабардино-Балкария. Считаю, что вопрос об их участии в программе целесообразно рассмотреть в ближайшее время», – отметил парламентарий.Напомним, эксперимент по исламскому банкингу, подразумевающий отказ от нехаляльных операций, таких как выплаты процентов, сделки с неопределенностями в получении прибыли, финансирование бизнеса, связанного с нарушениями шариата, начался в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года.
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