В Челнах расторгли контракт с тренером из видео с избиением мальчика в детсаду

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Мэрия Набережных Челнов прокомментировала скандальное видео с избиением мальчика его сверстниками в детском саду по указке тренера якобы за провинность, заявив, что контракт с мужчиной расторгнут. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации города.
Отмечается, что видео было записано еще в октябре 2024 года. В то время в детском саду проводили платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем.
В администрации заверили, что конфликт между родителями ребенка и руководителем клуба уже урегулировали.
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«После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились», — приводят заявление мэрии.
В администрации заверили, что конфликт между родителями ребенка и руководителем клуба уже урегулировали.
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Данил Пономарев