В Челнах расторгли контракт с тренером из видео с избиением мальчика в детсаду

Бывший тюремный надзиратель приговорена к 15 месяцам за решеткой за то, что занялась сексом со своим заключенным на видео. Линда де Соуза Абреу, 31 год, была обвинена в «шокирующем нарушении доверия общества» за то, что «развлекалась» в камере лондонской тюрьмы Уандсворт в прошлом году.