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Исламский банкинг с отказом от нехаляльных операций предлагают продлить до 2028 года

Депутат Топилин: эксперимент по исламскому банкингу предложили продлить до 2028
Фото: iStock/ultramarine5

Фото: iStock/ultramarine5

Эксперимент по исламскому банкингу, подразумевающий отказ от нехаляльных операций, таких как выплаты процентов, сделки с неопределенностями в получении прибыли, финансирование бизнеса, связанного с нарушениями шариата, предложили продлить до 2028 года. Об этом заявил депутат от Татарстана Максим Топилин, отметив, что в законопроект планируют внести изменения.
«Документ учитывает те особенности, которые мы выявили в ходе реализации эксперимента. В частности, в реестр участников эксперимента не будут включены компании, которые не выполнили предписания ЦБ, выданные из-за нарушенных федеральных законов или нормативных актов», — пояснил парламентарий в беседе с «Татар-информом».
Топилин считает, что данная инициатива будет только развиваться и позволит привлекать инвестиции с Ближнего Востока и Восточной Азии.



Напомним, эксперимент по отказу банков от нехаляльных операций начался в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года.

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Маск: Мозговой имплант Neuralink успешно вживлён третьему пациенту
11 января 2025, 15:32

Фото: istockphoto/sasha85ru

Компания Neuralink успешно имплантировала свой микрочип в мозг уже третьего пациента. Об этом заявил американский изобретатель, предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Об этом он рассказал в интервью директору Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в социальной сети Х. По словам Маска, сейчас есть три человека с вживлёнными в мозг нейро-имплантами, и все чипы «хорошо работают». Также он рассказал о планах вживить в 2025 году имплант ещё 25-30 людям.

Впервые Neuralink вживила человеку нейрочип в январе 2024 года. Тогда к концу февраля полностью парализованный Нолан Арбо научился силой мысли научился управлять курсором компьютерной мыши. Затем он показал, как играет онлайн в шахматы и компьютерные игры. Ещё один пациент получил имплант в августе этого года.

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#маска
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Умер актёр из сериала «Слово пацана» Михаил Левченко
11 января 2025, 15:11

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На 73-м году жизни умер заслуженный артист России актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Среди его последних работ на экране — съёмки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в 2023 году.
О кончине артиста, не приводя причины смерти, сообщили в пресс-службе театра. Коллеги Левченко отметили яркие образы, которые актёр воплощал на сцене, его юмор, харизму и невероятную энергию, которая приводила зрителей в восхищение.

«Мы будем помнить его — громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга!», — сообщает театр.

Свои соболезнования выразил и Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова, в котором Левченко служил более 15 лет. На счету актёра свыше 80 киноролей. На экране он дебютировал в 1989 году, сыграв милиционера в фильме «Кончина» по мотивам одноименной повести Владимира Тендрякова.

Он сыграл также во многих других фильмах и сериалах, среди которых «Грозное время», «Молодой Волкодав», «Морской патруль», «Мосгаз. Дело №2: Палач», «Напарницы». В последний раз Левченко появился на экране в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) в эпизодической роли старика на рынке.

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#юмор
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В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году
Сбербанк: В 2025 году мошенники будут похищать данные аккаунта на «Госуслугах»
11 января 2025, 11:59

Фото: istockphoto/artoleshko

В 2025 году мошенники наиболее часто будут использовать три основные схемы для обмана россиян. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В разговоре с РИА Новости он перечислил основные способы обмана граждан. По словам финансиста, аферисты будут пытаться получить доступ к данным аккаунта на «Госуслугах». Кроме того, жулики будут отправлять в мессенджерах сообщения от имени руководителя, а также совершать фальшивые звонки якобы из различных ведомств.

При этом мошенники часто используют комбинированные и доработанные схемы обмана. Например, участились случаи, когда они просят снимать наличные деньги и передавать их курьерам, продолжил Кузнецов.

В целом, по его мнению, в наступившем году принципиально мошеннические схемы не изменятся. Единственное, они становятся всё более изощрёнными и технологичными, в них используется искусственный интеллект, за счёт чего обман становится всё труднее распознавать и противостоять ему, с сожалением заключил Кузнецов.

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#деньги
#мошенники
#счёт
#искусственный интеллект
#новости
#госуслуги
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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 8:30 сняли ограничения на полеты
11 января 2025, 09:31

Фото: iStock/Sitikka

Ограничения на полеты воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Об этом проинформировала Росавиация.
Согласно информации ведомства, соответствующие ограничения сняли в 8:30 мск. В период действия ограничений два воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Напомним, они вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

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#рейсы
#ограничения
#казань
#аэропорт
#росавиация
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В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска
11 января 2025, 08:27

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения введены в субботу утром, 11 января, в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщила Росавиация.
Уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным ведомства, аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

Согласно предварительной информации, в настоящее время сохраняется угроза атаки беспилотников.

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#бпла
#аэропорты
#рейсы
#ограничения
#атака
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Марк Цукерберг «переобулся» после выборов США и доказал либеральную диктатуру
Сенатор Пушков: слова Цукерберга доказывают либеральную диктатуру в США
11 января 2025, 06:37

Фото: iStock/rarrarorro

Откровения основателя Meta* Марка Цукерберга о давлении со стороны американских властей подтверждают существование либеральной диктатуры в США, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение он высказал в своём Telegram-канале.
Сенатор Пушков сделал заявление после жалобы Цукерберга на то, что Белый дом заставляет его удалить мем про ковид. Глава компании также признал, что после победы Трампа на выборах 2016 года и брексита Великобритании демократы США заговорили о политической цензуре и необходимости ограничить определенные темы. Слова Цукерберга ранее передавало западное издание Variety.

«Откровения Цукерберга, начавшего «переобуваться», как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о «свободе слова» в США при администрации демократов. Цукерберг, «переметнувшийся» на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура», — сказал Пушков.
При этом в Европе дела положение дел не лучше.

Пушков также обратил внимание на то, что Цукерберг сообщил о давлении на компанию Meta* в вопросах модерации контента. В последние месяцы предприниматель не раз говорил о падении доверия к традиционным СМИ и пересмотре их роли в обществе.

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*признана экстремистской организацией и запрещен в РФ
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Стал известен точный размер индексации социальных пенсий
Депутат Чаплин: с апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
11 января 2025, 05:58

Фото: iStock/Thanmano

В России с апреля 2025 года ожидается повышение социальных пенсий на 14,75%. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, представляющий партию «Единая Россия». Согласно предоставленной информации, увеличение коснется всех получателей социальной пенсии.
«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал Чаплин РИА Новости.
Депутат отметил, что в результате индексации средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит 15 456 рублей. Это решение направлено на улучшение финансового положения граждан.

Ранее «Радио 1» передавало, что в 2025 году изменяются условия выхода на пенсию из-за пенсионной реформы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#пенсии
#единая россия
#никита чаплин
#пенсионеры
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Телеканалу «ТВ Центр» грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ*
«ТВ Центр» обвинили в пропаганде ЛГБТ* и за это канал ждет штраф на 4 млн рублей
11 января 2025, 05:02

Фото: iStock/utah778

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.
Согласно статье 6.21.2 КоАП РФ, телеканалу грозит административный штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток, пишет ТАСС.

Протокол касается распространения информации, которая может демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или побуждать несовершеннолетних к смене пола.

На данный момент решение о дате судебного заседания по данному делу не принято.

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#суд
#штраф
#лгбт
#рф
#телевидение
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Times: в Британии в день умирает около 50 человек из-за ожидания в больницах
11 января 2025, 03:25

Фото: iStock/globalmoments

Около 50 человек ежедневно умирают в Великобритании из-за задержек в оказании медицинской помощи. Как сообщает издание Times, больницы не справляются с сезонным наплывом пациентов.
Основные проблемы связаны с перегрузкой отделений неотложной помощи, где время ожидания может достигать 50 часов.

В декабре 2024 года почти 167 тысяч человек ждали помощи более 12 часов. Анализ данных показал, что избыточные смерти из-за задержек выросли до 16 тысяч за год. Это катастрофические показатели, подчеркивающие глубину кризиса в системе здравоохранения страны.

Ранее Times писало о критической нехватке коек в больницах и жалобах пациентов, которым приходится ждать помощи в коридорах или даже в машинах скорой помощи. Проблема обостряется сезонным ростом случаев гриппа и других вирусных заболеваний.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг выразил сожаление и глубокий стыд по поводу ситуации в системе здравоохранения. В частности, он отметил, что такие условия недопустимы для пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

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