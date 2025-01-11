Исламский банкинг с отказом от нехаляльных операций предлагают продлить до 2028 года

Фото: iStock/ultramarine5
Эксперимент по исламскому банкингу, подразумевающий отказ от нехаляльных операций, таких как выплаты процентов, сделки с неопределенностями в получении прибыли, финансирование бизнеса, связанного с нарушениями шариата, предложили продлить до 2028 года. Об этом заявил депутат от Татарстана Максим Топилин, отметив, что в законопроект планируют внести изменения.
«Документ учитывает те особенности, которые мы выявили в ходе реализации эксперимента. В частности, в реестр участников эксперимента не будут включены компании, которые не выполнили предписания ЦБ, выданные из-за нарушенных федеральных законов или нормативных актов», — пояснил парламентарий в беседе с «Татар-информом».Топилин считает, что данная инициатива будет только развиваться и позволит привлекать инвестиции с Ближнего Востока и Восточной Азии.
Напомним, эксперимент по отказу банков от нехаляльных операций начался в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года.
Читайте также:
Российский боец спас 12 человек от «Бабы-яги»
Риелтор раскрыла, стоит ли ожидать роста цен на жилье в 2025 году
Эксперты-экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2025 году
Данил Пономарев