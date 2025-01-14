Заболеваемость коклюшем в Татарстане снизилась на 30%

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Заболеваемость коклюшем в Татарстане за 2024 год снизилась на 30% в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.
В минувшем году, как отмечается, в регионе зафиксировали 1239 случаев коклюша, в то время как годом ранее их было 1782.
Ранее в республике начали вакцинировать детей 6-7 лет, после того как было отмечено серьезное увеличение числа случаев заболеваний коклюшем.
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«В 2024 году зарегистрировано 1 239 случаев коклюша, что ниже аналогичного периода 2023 года на 30,5%», — приводят в издании сообщение надзорного органа.
Ранее в республике начали вакцинировать детей 6-7 лет, после того как было отмечено серьезное увеличение числа случаев заболеваний коклюшем.
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Данил Пономарев