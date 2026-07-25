Стало известно, какие строительные инструменты должны быть в каждом доме

25 июля 2026, 17:19

Гендиректор Орехов: дома нужно хранить разные инструменты для мелкого ремонта

Фото: iStock/audioundwerbung

Для того чтобы не откладывать ремонт из-за недостатка необходимых инструментов, важно всегда иметь в доме изоленту, скотч, суперклей и складной нож. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.