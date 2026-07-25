Стало известно, какие строительные инструменты должны быть в каждом доме
Для того чтобы не откладывать ремонт из-за недостатка необходимых инструментов, важно всегда иметь в доме изоленту, скотч, суперклей и складной нож. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
По его словам, для изоляции и временной фиксации пригодится изолента, малярная лента защитит поверхность при покраске, двусторонний скотч надёжно соединит подходящие детали, а армированная лента поможет стянуть, удержать или временно закрыть что-либо.
Обычный бесцветный скотч можно оставить как дополнительный бытовое средство. Выбор суперклея должен основываться на материале, так как один состав подходит для дерева, металла или керамики, но может оказаться неэффективным для некоторых пластиков, силикона и вспененных поверхностей. Для безопасной резки упаковки и тонких материалов рекомендуется использовать нож с убирающимся лезвием, рассказал специалист.
Орехов добавил, что при составлении набора инструментов важно сначала определить наиболее частые домашние задачи, а затем выбрать для каждой из них соответствующий инструмент, крепёж и расходные материалы.
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