Врач назвала увеличивающее в несколько раз риск тромбоза действие
Психиатр-нарколог, основательница «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему злоупотреблением алкоголем может спровоцировать тромбоз. Об этом пишет «Лента.ру».
Постоянное употребление алкоголя перегружает печень, которая отвечает за переработку этанола. Это приводит к сбоям в синтезе факторов свертывания крови, что может вызвать склонность к тромбообразованию, как отметила врач.
Нарколог подчеркнула, что курение в сочетании с алкоголем многократно увеличивает риск тромбоза. Никотин повреждает стенки сосудов, а алкоголь дополнительно нагружает печень. Калюжная также указала, что сочетание этих вредных привычек может привести к серьезным сосудистым проблемам даже в молодом возрасте.
Врач обратила внимание на то, что риск тромбоза повышается после запоя. Длительное употребление алкоголя вызывает сильное обезвоживание и реактивное повышение свертываемости крови, что делает кровь более густой и увеличивает вероятность тромбообразования у людей с предрасположенностью к этому состоянию.
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