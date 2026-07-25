Врач назвала увеличивающее в несколько раз риск тромбоза действие

25 июля 2026, 12:10

Нарколог Калюжная: Злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития тромбоза

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр-нарколог, основательница «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему злоупотреблением алкоголем может спровоцировать тромбоз. Об этом пишет «Лента.ру».