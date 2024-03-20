Стилист Скороходова рассказала о трендах весны-2024

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Начался новый сезон, а значит настало время задуматься над весенним гардеробом. Мы выяснили, что сейчас в тренде, каким цветам стоит отдать предпочтение и какими аксессуарами дополнить весенний образ.
Стилист рассказала, какие формы в тренде этой весной.
Многослойность
Она переходит из сезона в сезон, но поскольку сейчас речь идет о женственности, из образов исчезает мешковатость, оверсайз. Силуэты становятся более строгими и геометричными.
Полуприталенные и приталенные силуэты
Характеризуют женственное начало, которое последние сезоны отошло, поскольку были актуальны прямые силуэты. Приталенность относится практически ко всем элементам гардероба, начиная от жакетов и заканчивая платьями и даже пальто.
Бельевой стиль
На подиумах часто можно было видеть одежду с кружевными и полупрозрачными вставками, бретельками и лямками, а также образы с нижним бельём напоказ. В этом сезоне дизайнеры начали показывать действительно носибельные решения, которые легко можно интегрировать в свой образ.
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Мода на 90-е
Также переходит из сезона в сезон. Мода появилась 2-3 года назад, но все ещё не теряет популярности. Снова в тренде низкая посадка брюк, различные велюровые костюмы. Однако особое внимание стоит уделить тренду на открытые плечи. При этом важно помнить, что в образе с открытыми плечами необходим полностью закрытый низ, чтобы не сделать образ вульгарным. Также низкая талия сейчас модна не только на брюках, но и на платьях.
«Платья на низкой посадке из 90-х вновь популярны. Однако, если хотите придерживаться тренда, я рекомендую присматриваться к современным силуэтам, а не доставать платья, которые, возможно, остались с 90-х годов. Несмотря на посадку, которая сегодня в моде, силуэт платья всё-равно видоизменился, поэтому ретро-платье будет выглядеть старомодно. Оттенок ретро в моде – это именно оттенок, а не полное повторение модели», – подчеркнула Скороходова.
V-образный вырез
Сейчас v-образный вырез становится более объёмным и глубоким. Он может проявляться не только в платьях и блузах, но и в рубашках, на которых достаточно просто растегнуть несколько пуговиц. Также под рубашку лучше надеть топ.
«Этот тренд имеет место быть, потому что визуально делает девушку более хрупкой, удлиняет силуэт, придаёт женственности, стройности и моделирует зону груди, если имеются какие-то недостатки. Поэтому v-образный вырез – это не просто тренд, но и очень сильное решение для комбинаций пропорций», – отметила стилист.
Гипертрофированно объёмные плечи
Женственность – это не только романтизированный образ, но и проявление сильной женщины, поэтому в последние годы особенно популяризировалось ношение брючных костюмов. Они вошли в обиход повсеместно и даже вытеснили платья и юбки. В моде опять появились гипертрофированно объёмные плечи пальто и жакетов. С учётом этого, следует выбирать жакет полуприталенного или приталенного типа в объёмными плечами. Такую модель можно носить как каждый день, если дополнить ей базовой футболкой, так и адаптировать под вечернее мероприятие, если добавить вечернюю причёску и туфли. Такие жакеты не выйдут из моды еще несколько сезонов, поэтому такая покупка будет достаточно умной.
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Ассиметрия
Находится на пике популярности. Если хочется добавить необычные элементы в образ, то стоит обратить внимание на ассиметричные топы с одной лямкой, жакеты с ассиметрией в расположении пуговиц, юбки с ассиметричным подолом.
Кроме того, стилист рассказала о конкретных элементах одежды, которым следует отдавать предпочтение этой весной. Так, следует присмотреться к юбкам, которые абсолютно универсальны, поскольку интегрируются как в романтические, так и в деловые образы. Сегодня в моде и ультракороткие, и юбки длины макси.
Также в тренд вошли кожаные плащи, которые заменили собой ныне популярные тренчи. Следует выбирать длинные плащи, отдавая предпочтение тёмным глубоким оттенкам, поскольку яркие цвета будут выглядеть вульгарно.
Несмотря на женственное направление, крайне популярны не привычные укороченные куртки-косухи, а именно объёмные, прямого кроя.
Аксессуары
Говоря про аксессуары, Скороходова назвала лидерами ремни и гастуки. Вторые претерпели значительные изменения, поэтому можно встретить галстуки на цепочках и в виде шейных украшений. Также модны футуристические очки необычной формы с утончённой оправой и светлыми линзами.
Обувь
Вместо привычных ботфорт, популярность набирают сапоги на плоской подошве и с широким голенищем. В тренде геометрическая форма обуви с квадратным или острым мысом и необычным каблуком. Она придает шарма даже самому простому образу.
«Из самой популярной модели обуви на весну я могу отметить мюли – это удобная обувь с закрытым мысом, открытой пяткой и на невысоком каблуке. Эта модель крайне универсальна, поскольку походит как к романтичным, так и к деловым образам. В них не жарко летом и весной, но при этом не холодно вечерами. Но их мы относим уже к более теплой погоде, к поздней весне», – рассказала собеседница «Радио 1».
Оттенки
Главный цвет этого года – персиковый пух, как провозгласил институт цвета Pantone. Однако это сложный цвет, который трудно сочетать с другими оттенками. Также важно учитывать, что большинство людей носят одежду базовых цветов. Поэтому лучше выбирать слегка разбавленные молочные цвета, оливковый и коричневый оттенки, которые легко сочетаются с другими цветами. Особую популярность набирает металик, который можно использовать в аксессуарах и обуви.
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