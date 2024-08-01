Стало известно, какие свадьбы предпочитают москвичи

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Опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.
При этом 18% выбрали местом проведения свадебного торжества загородный дом или отель, 17% — банкетный зал, 9% — свой дом.
Как передаёт «Вечерняя Москва», 50% респондентов высказались за классический формат свадьбы с росписью и ужином, 40% — с банкетом, 10% — только с росписью.
А исследование компании РОКВУЛ показало, что 32% россиян считают себя шумными соседями. При этом 39% респондентов стараются соблюдать тишину сознательно, а 30% просто редко бывают дома.
Ранее исследование онлайн-школы «Точка Знаний» показало, что 64% школьников не пользуются искусственным интеллектом для учёбы.
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Как передаёт «Вечерняя Москва», 50% респондентов высказались за классический формат свадьбы с росписью и ужином, 40% — с банкетом, 10% — только с росписью.
А исследование компании РОКВУЛ показало, что 32% россиян считают себя шумными соседями. При этом 39% респондентов стараются соблюдать тишину сознательно, а 30% просто редко бывают дома.
«В малогабаритных квартирах, чтобы не потерять часть полезного объёма или площади, можно использовать сверхтонкие звукоизоляционные плиты из каменной ваты. При толщине 10 мм такие плиты втрое снижают уровень воздушного шума. Их применяют для бескаркасной звукоизоляции любых поверхностей, в том числе пола», — прокомментировала в беседе с «Известиями» ведущий специалист по развитию обучения компании Наталья Пахомова.
Ранее исследование онлайн-школы «Точка Знаний» показало, что 64% школьников не пользуются искусственным интеллектом для учёбы.
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Мелисса Тимофеева