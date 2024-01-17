В России подешевели куриные яйца

Фото: iStock/simpson33
В России за период с 10 по 15 января подешевели куриные яйца. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно сообщению, яйца подешевели на 0,2%. Последний раз снижение стоимости на этот продукт фиксировалось в июне прошло года.
При этом в ведомстве зафиксировали подорожание огурцов и помидоров, капусты и свёклы, а также бананов. При этом в Минсельхозе пояснили, что по овощам происходит сезонный рост цен.
Мясо кур на прошлой неделе подешевело. Также наблюдается снижение стоимости свинины. Однако подорожала замороженная рыба, подсолнечное и сливочное масла.
Стоимость сахара снизилась на 0,15%, а гречки - на 0,5%. Пшеничная мука стала дороже на 0,39%, а рис с 10 по 15 января подешевел на 0,1%, однако начала года - подорожал на 0,36%.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), цены на яйца за прошлый год возросли на 61,35%. Также в ведомстве подчеркнули, что за прошлый год стоимость курятины повысилась на 27,77%.А уровень инфляции в целом составил 7,42%.
Читайте также:
Профессор Ишевский перечислил отличия турецких яиц от российских
Диетолог Журавлева заявила о безопасности искусственных яиц из Китая
В России яйца оказались дешевле, чем в других странах
При этом в ведомстве зафиксировали подорожание огурцов и помидоров, капусты и свёклы, а также бананов. При этом в Минсельхозе пояснили, что по овощам происходит сезонный рост цен.
Мясо кур на прошлой неделе подешевело. Также наблюдается снижение стоимости свинины. Однако подорожала замороженная рыба, подсолнечное и сливочное масла.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), цены на яйца за прошлый год возросли на 61,35%. Также в ведомстве подчеркнули, что за прошлый год стоимость курятины повысилась на 27,77%.А уровень инфляции в целом составил 7,42%.
Читайте также:
Профессор Ишевский перечислил отличия турецких яиц от российских
Диетолог Журавлева заявила о безопасности искусственных яиц из Китая
В России яйца оказались дешевле, чем в других странах
Элина Позднякова