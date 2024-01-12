В России бананы подорожают на 30-40%

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Россия столкнётся с дефицитом эквадорских бананов.
Mash пишет, что всему виной гражданская война между наркокартелями и эквадорским государством. Цены в магазинах для россиян могут взлететь на 30–40% уже в ближайший месяц.
Цена на одну коробку бананов у крупных поставщиков уже увеличился на 3 доллара: с 19 до 22, и это не предел.
Причина дефицита кроется в конфликте банд и правительства Эквадора. Граждан призвали не выходить из дома. Никто не срезает фрукты с деревьев, фабрики пустуют. Заметно сдвинулся и график вывоза фруктов из портов.
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Мария Фирсова