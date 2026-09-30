Стало известно, какие условия нельзя включить в брачный договор в России

30 сентября 2026, 18:46

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Преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова сообщила, что супруги не вправе включить в брачный договор требования к весу партнёра, частоте интимной близости или домашним обязанностям.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» эксперт заявила, что брачный договор регулирует только имущественные отношения. По словам Гильмановой, п. 3 ст. 42 Семейного кодекса прямо запрещает регулировать им личные неимущественные отношения.



Например, нельзя обязать партнёра готовить ужин определённое число раз в неделю, но можно определить, как супруги распределяют расходы на продукты.

«Аналогично нельзя установить «штраф» за измену как ответственность за нарушение личной обязанности. Вопросы, связанные с содержанием родственников, также требуют конкретной оценки: если речь идёт непосредственно о личной обязанности заботиться о родственнике, она не относится к предмету брачного договора, а если стороны хотят определить имущественное участие в таких расходах, соответствующее условие может быть сформулировано в имущественной форме», — пояснила специалист.