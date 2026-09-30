Стало известно, почему личная жизнь политиков вызывает большой интерес у граждан

30 сентября 2026, 18:42

Координатор Крастелев: Сплетня создаёт иллюзию контроля и понимания

Фото: iStock/Pinkypills

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев объяснил, почему личная жизнь политиков вызывает большой интерес у граждан. Об этом пишет RuNews24.ru.