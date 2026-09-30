Стало известно, почему личная жизнь политиков вызывает большой интерес у граждан
Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев объяснил, почему личная жизнь политиков вызывает большой интерес у граждан. Об этом пишет RuNews24.ru.
По его словам, публикации о личной жизни политических лидеров в социальных сетях вызывают в пять раз больше откликов, чем их официальные заявления. Вместо обсуждения их действий люди интересуются, с кем они живут, как выглядят и что говорят в неформальной обстановке.
Эксперт отметил, что блогерская культура сместила внимание на «самопродвижение», а лидеры, по своей сути, являются публичными фигурами, что стирает грань между официальным и личным. Психологи объясняют это парасоциальными связями: граждане воспринимают знаменитостей как близких людей, и их личная жизнь вызывает такие же эмоциональные реакции, как у друзей.
В то же время политические программы остаются абстрактными для мозга, не вызывая эмоционального отклика. Сплетни, напротив, вызывают быстрые, яркие и понятные эмоции, создавая иллюзию контроля и понимания, подчеркнул Крастелев.
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