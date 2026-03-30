В Татарстане зафиксировали первые с начала сезона укусы клещей
В Татарстане зафиксированы первые с начала сезона укусы клещей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Первый случай укуса клеща зафиксирован 25 марта 2026 года в Высокогорском районе. К 27 марта в республике зарегистрировано семь обращений в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. Они произошли в Высокогорском, Альметьевском, Азнакаевском, Зеленодольском, Нурлатском районах, а также у жителя Казани, который подвергся нападению клеща в Сочи. Остальные пострадавшие столкнулись с клещами во время лесных прогулок, на дачных участках и при выгуле домашних животных, отметили в ведомстве.
Традиционно мониторинг заражённости клещей, обитающих в окружающей среде, на вирусный энцефалит, иксодовый боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз начинается с середины апреля. Исследованию клещей, снятых с людей, уделяют внимание по мере поступления обращений от населения. На текущий момент клещи, изъятые у людей, на анализ не поступали, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
