Стало известно, каким имуществом обладает директор парка «Патриот» Ахмедов

Фото: iStock/Serjio74
Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, задержанный за мошенничество в особо крупном размере, был прописан в трёх квартирах в дорогих районах Москвы, а также покупал редкие номера для Mercedes-Benz GLK, Audi Q7 и ещё нескольких машин. Об этом пишет Mash.
По данным издания, одна из квартир Ахмедова находится на Большой Садовой улице, всего в паре минут от метро «Маяковская», вторая расположена на Левобережной у станции «Беломорская», а третья — на улице Зеленоградской, рядом с МЦД «Грачёвская» в ЗеЛАО. В этих квартирах также прописаны и дети арестованного. Кроме того, семья владеет квартирой в Нижегородской области.
Кроме того, Ахмедов за последние 10 лет приобрел Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Однако некоторые из них он продал накануне своего назначения на пост директора «Патриота».
Напомним, 6 августа силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова за мошенничество в особо крупном размере. Ахмедова арестовали до 21 сентября.
Читайте также:
МО РФ стало потерпевшей стороной по делу о хищениях в парке «Патриот»
Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» составила свыше 40 млн рублей
Задержаны руководитель парка «Патриот» Ахмедов и генерал-майор Шестеров
Кроме того, Ахмедов за последние 10 лет приобрел Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Однако некоторые из них он продал накануне своего назначения на пост директора «Патриота».
Напомним, 6 августа силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова за мошенничество в особо крупном размере. Ахмедова арестовали до 21 сентября.
Читайте также:
МО РФ стало потерпевшей стороной по делу о хищениях в парке «Патриот»
Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» составила свыше 40 млн рублей
Задержаны руководитель парка «Патриот» Ахмедов и генерал-майор Шестеров
Элина Позднякова