МО РФ стало потерпевшей стороной по делу о хищениях в парке «Патриот»

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Следствие признало российское Минобороны потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях средств в парке «Патриот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В рамках уголовного дела потерпевшей стороной признано Министерство обороны России. В целях обеспечения погашения ущерба наложены обеспечительные меры на активы Ахмедова и генерала Шестерова, а также, как считает следствие, на счета аффилированных с ними компаний», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что Ахмедов вместе с Шестеровым похитили бюджетные средства, которые были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот», а также конгрессно-выставочного центра. Предположительно, они похитили более 40 млн рублей. Теперь обоим грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Напомним, в 2024 году в парке «Патриот» с 12 по 14 августа будет проходить военно-технический форум.
Ранее сообщалось, что силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова за мошенничество в особо крупном размере.
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