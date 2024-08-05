Задержаны руководитель парка «Патриот» Ахмедов и генерал-майор Шестеров

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Силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Обоих обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирования парка. Об этом сообщает Shot.
Обоих задержанных подозревают в том, что они присвоили деньги, выделенные на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц.
Ахмедов уже заключен под стражу. Меру пресечения Шестерову еще не избрали. Расследование уголовного дела еще продолжается.
Строительство парка «Патриот» курировал арестованный за взятки экс-замминистра обороны Тимур Иванов.
Ранее сообщалось, что во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены необычные картины. На холстах представлены изображения экс-главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и его заместителей в образах дворян и революционеров.
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Ахмедов уже заключен под стражу. Меру пресечения Шестерову еще не избрали. Расследование уголовного дела еще продолжается.
Строительство парка «Патриот» курировал арестованный за взятки экс-замминистра обороны Тимур Иванов.
Ранее сообщалось, что во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены необычные картины. На холстах представлены изображения экс-главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и его заместителей в образах дворян и революционеров.
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Элина Позднякова