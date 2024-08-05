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Задержаны руководитель парка «Патриот» Ахмедов и генерал-майор Шестеров

05 августа 2024, 14:52
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Силовики задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а также заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Обоих обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирования парка. Об этом сообщает Shot.
Обоих задержанных подозревают в том, что они присвоили деньги, выделенные на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Ахмедов уже заключен под стражу. Меру пресечения Шестерову еще не избрали. Расследование уголовного дела еще продолжается.



Строительство парка «Патриот» курировал арестованный за взятки экс-замминистра обороны Тимур Иванов.

Ранее сообщалось, что во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены необычные картины. На холстах представлены изображения экс-главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и его заместителей в образах дворян и революционеров.

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#строительство
#деньги
#патриот
#расследование
Сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» составила свыше 40 млн рублей
05 августа 2024, 15:19

Фото: iStock/blinow61

Общая сумма хищений при осуществлении госзакупок в парке «Патриот» составила свыше 40 миллионов рублей. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время следователями проводится выемка документов.

Также следственные мероприятия осуществляются с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которого ранее задержали.

Ранее сообщалось о задержании нескольких руководителей парка «Патриот». На данный момент раскрыты личности руководителя парка Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

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#минобороны рф
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#следственный комитет
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Житель Подмосковья с топором ограбил пиццерию
05 августа 2024, 15:17

Фото: iStock/blinow61

31-летнего жителя Московской области задержала полиция по подозрению в разбойном нападении на пиццерию, расположенную в ТЦ в деревне Белая Богородского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник ночью подъехал к торговому центру на такси, отжал двери и проник внутрь здания. В помещении пиццерии злоумышленник, угрожая топором повару, забрал из находящегося там сейфа около 200 тысяч рублей и скрылся тем же путём, что пришёл», — говорится в сообщении.
Личность грабителя полицейские сумели установить благодаря камерам видеонаблюдения. Они задержали злоумышленника в подъезде одного из домов в городском округе Электросталь.

Задержанный рассказал, что раньше работа в этой пиццерии кассиром. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, в том числе таксисту, который его подвозил, злоумышленник отдал 20 тысяч.

Против задержанного заведено уголовное дело по статье «Разбой».

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Задержаны руководитель парка «Патриот» Ахмедов и генерал-майор Шестеров

В Грозном толпа чеченцев избила мигранта

Таксист, просивший пассажирок оголить грудь, попал под следствие в Москве
#богородский городской округ
#криминал
#разбой
#полиция
#мвд московской области
#торговый центр
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Появилось видео задержания подозреваемых в групповом нападении на боксера Двали
05 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/blinow61

МВД России показало видео задержания подозреваемых в групповом нападении на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали. Кадры опубликовала в своем тг-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. Сообщается, что задержанным от 21 до 31 года.
«В Республике Крым мои коллеги установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», — написала Волк.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Собранные сотрудниками полиции материалы передали в следственные органы.

Инцидент с избиением 24-летнего боксера Двали произошел 28 июля в Феодосии. Спортсмен вместе с товарищами вступился за подростка, которого избивала толпа мужчин, после чего нападавшие переключились на них. В драке Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.

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#спортсмен
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В Грозном толпа чеченцев избила мигранта
Readovka: Толпа чеченцев в Грозном избила мигранта за отношения с девушкой
05 августа 2024, 14:48

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Толпа чеченцев в Грозном избила мигранта за отношения с местной девушкой. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
По данным канала, все произошло в одном из микрорайонов Грозного, там собрались около трех десятков мужчин. Местные жители рассказали, что конфликт произошел после того, как иностранца вызвали на разговор то ли из-за романтических отношений, то ли из-за приставаний к чеченке.

Сообщается, что в таких случаях под раздачу за попытку знакомства с местными девушками может попасть даже дагестанец. Один из участников на всю улицу кричал, что нацизма в республике нет, но подобное избиение грозит всем, кто только попробует встречаться с чеченкой.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о грабеже, который был совершен группой лиц с применением насилия. Группа подростков напала на четырнадцатилетнего школьника. Преступники избили его и ограбили на сумму около десяти тысяч рублей.

До этого домработница из Узбекистана похитила у племянника миллиардера Михаила Гуцериева деньги и драгоценности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
#преступники
#избиение
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Таксист, просивший пассажирок оголить грудь, попал под следствие в Москве
СК возбудил уголовное дело против таксиста, просившего пассажирок оголяться
05 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского таксиста из Дагестана, который просил пассажирок оголяться в счёт платы проезда. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что 34-летнего Хаджимурада Абдахова обвиняют в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера.

Таксист сам выложил в интернет серию видеороликов, на которых просит своих пассажирок раздеться, показать ему грудь и другие части тела. Эти просьбы он также сопровождает обвинениями, в том числе и на национальной почве.

Теперь следователи разбираются в действиях таксиста. Ход расследования взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

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#москва
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Известному российскому блогеру сегодня ампутируют ногу
Shot: пранкеру Эдварду Билу сегодня ампутируют ногу
05 августа 2024, 13:53

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Пранкеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) сегодня ампутируют ногу. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на двоюродного брата блогера.
В ночь на 1 августа Эдварда Била экстренно госпитализировали из московского спецприемника, у него был диагностирован открытый перелом костей левой ноги, который он получил во время езды на самокате. Врачи пытались сделать всё, чтобы обойтись без ампутации конечности, однако справиться без этого уже не получится. По данным канала, на месте перелома образовалась большая рана размерами 20х20 см, из которой идёт кровь и гной.

Эдвард Билл стал известен после ДТП, которое произошло в центре Москвы в начале апреля 2021 года. Парень на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Популярному блогеру Эдварду Билу диагностировали заражение крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заражение
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Руководителей парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничестве
Полиция задержала руководителей военно-патриотического парка «Патриот»
05 августа 2024, 13:24

Фото: iStock/Dzurag

Правоохранительные органы задержали руководителей военно-патриотического парка «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что их задержали в рамках расследования дела о мошенничестве. При этом не уточняется, сколько человек были задержаны и кем они являются.

Издание напомнило, что в последние несколько недель в парке проводятся обыски по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он курировал возведение этого парка и занимался вопросами строительства.

Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали и арестовали на рабочем месте в конце апреля.

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#полиция
#мошенничество
#тимур иванов
#парк патриот
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Суд осудил на шесть лет экс-замглавы компании «Ил» Новожилова за мошенничество
05 августа 2024, 13:15

Фото: iStock/Zolnierek

Савёловский суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолёты Ил-76 МД-90А. Об этом сообщает ТАСС.
Решением суда бывший заместитель главы ПАО «Ил» Андрей Новожилов был приговорён к шести годам лишения свободы. На пять лет тюрьмы осудили также бывшего директора Центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана. Третьим фигурантом дела стал бывший начальник планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игорь Титов, который получил 4,5 года лишения свободы условно.

Новожилов и Хван были взяты под стражу прямо в зале суда. Также им были назначены штрафы на общую сумму в 1,8 миллионов рублей.

Отмечается, что судьёй была оглашена лишь резолютивная часть приговора, мотивы которого остаются не раскрытыми. В настоящее время приговор ещё не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.

Напомним, что трое фигурантов дела обвиняются в махинациях при разработке самолёта. На работу из государственного бюджета было выделено девять миллиардов рублей. Изначально разработкой занималась компания «Ил», являющаяся предприятием МАИ. Затем «Ил» якобы отказался от услуг МАИ, однако деньги продолжили туда поступать.

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#суд
#приговор
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В Феодосии отправили в СИЗО избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
Полиция задержала девять мужчин, избивших боксёра Двали в Крыму
05 августа 2024, 12:57

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Полиция задержала девять мужчин, которые избили боксёра в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что в крымском городе задержали мужчин, которые толпой набросились на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, который заступился за подростка.

Изначально сообщалось, что на спортсмена напали 15 человек, но затем выяснилось, что их было девять. Все они достигли совершеннолетия и работают, в большинстве, разнорабочими.

По данным правоохранительных органов, их всех уже поместили в СИЗО. В скором времени начнётся проведение следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, что 3 августа группа мужчин напала на подростка. Мимо проходил Двали, который решил вступиться за мальчика. Он пытался решить вопрос словами, но агрессоров было не остановить. Они набросились на спортсмена, выбили ему глаз и словами орбитальную кость.

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#избиение
#бокс
#крым
#задержание
#сизо
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