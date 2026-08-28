Достижения.рф

Стало известно, каким русским автором вдохновился Мартин Лютер Кинг

Правозащитник Мартин Лютер Кинг черпал идеи гуманизма из произведений Толстого
Фото: iStock/AndreyKrav

Одним из ключевых источников идей о недопустимости насилия для американского правозащитника Мартина Лютера Кинга стали произведения русского писателя Льва Толстого. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бывший постпред США при ООН Эндрю Янг.



По его словам, Кинг внимательно изучал творчество Толстого и черпал из него значимые для своей деятельности мысли. Не менее важную роль в формировании его взглядов сыграл опыт лидера движения за независимость Индии Махатмы Ганди.

«Мартин Лютер Кинг многое узнал о ненасилии благодаря Толстому и Махатме Ганди», — подчеркнул Янг.
Именно эти идеи стали фундаментом мирного подхода, который Кинг применял в борьбе с расовой сегрегацией и дискриминацией в Соединённых Штатах. Правозащитник отстаивал тактику ненасильственных протестов, массовых маршей и акций гражданского неповиновения.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0