Россиянам стали навязывать покупку раскладов таро и гороскопов при оформлении займов

20 апреля 2026, 04:12

«Известия»: МФО вместе с микрозаймами продают россиянам услуги таро и гороскопов

Микрофинансовые организации (МФО) часто навязывают клиентам дополнительные услуги с низкой потребительской ценностью, включая гороскопы и расклады таро. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в интервью «Известиям».





Отмечается, что «необязательные» продукты оформляют вместе с займом, при его продлении или даже погашении. Среди навязываемых услуг — обучение финансовой грамотности, юридические консультации и шаблоны документов, доступ к сервисам для снижения долговой нагрузки, программы для подбора аналогов лекарств. Есть и совсем далёкие от финансов: расшифровка снов, составление натальных карт и гороскопов.



