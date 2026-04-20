Россиянам стали навязывать покупку раскладов таро и гороскопов при оформлении займов
Микрофинансовые организации (МФО) часто навязывают клиентам дополнительные услуги с низкой потребительской ценностью, включая гороскопы и расклады таро. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в интервью «Известиям».
Отмечается, что «необязательные» продукты оформляют вместе с займом, при его продлении или даже погашении. Среди навязываемых услуг — обучение финансовой грамотности, юридические консультации и шаблоны документов, доступ к сервисам для снижения долговой нагрузки, программы для подбора аналогов лекарств. Есть и совсем далёкие от финансов: расшифровка снов, составление натальных карт и гороскопов.
Большинство клиентов не пытаются активно отстаивать свои права, поэтому жалоб поступает немного. Однако в 2025 году около половины решений финансового омбудсмена, принятых в пользу клиентов в спорах с МФО, касались именно навязывания дополнительных услуг.
Представители микрофинансовых организаций в ответ уточнили, что раскрывают клиентам всю необходимую информацию о дополнительных продуктах. Банк России подтвердил, что число жалоб на навязывание в последние годы снижается благодаря постоянному контролю со стороны регулятора.
Зампред правления АО «Национальный Банк Сбережений» Мария Бродовская пояснила «Известиям», что самая эффективная защита для клиента — это тщательный анализ условий при подписании документов и категорический отказ от любых пунктов, которые не связаны с займом напрямую.