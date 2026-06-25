Стало известно, на что имеют право родственники пропавших Усольцевых

25 июня 2026, 17:15

Адвокат Алешкин: суд может признать Усольцевых умершими по требованию родных

Фото: istockphoto/blinow61

Семью Усольцевых, пропавшую без вести в тайге Красноярского края в конце сентября 2025 года, могут признать в суде умершей уже сейчас. Такое право у родственников появилось благодаря сокращенным срокам, предусмотренным законодательством для чрезвычайных ситуаций, разъяснил адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru.