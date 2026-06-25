Стало известно, на что имеют право родственники пропавших Усольцевых
Семью Усольцевых, пропавшую без вести в тайге Красноярского края в конце сентября 2025 года, могут признать в суде умершей уже сейчас. Такое право у родственников появилось благодаря сокращенным срокам, предусмотренным законодательством для чрезвычайных ситуаций, разъяснил адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru.
По общему правилу, для объявления гражданина умершим требуется пятилетнее отсутствие сведений о нем по месту жительства. Однако закон делает исключение для случаев, когда исчезновение произошло при обстоятельствах, явно угрожавших жизни или дающих основания предполагать гибель от несчастного случая. В таких ситуациях срок сокращается до шести месяцев.
Юрист подчеркнул, что исчезновение Усольцевых полностью подпадает под эти критерии: они пропали в труднодоступной таежной местности Партизанского района на фоне резкого ухудшения погоды, что сопряжено с множеством природных рисков. Суд, изучив представленные доказательства, может принять положительное решение, а днем смерти в этом случае признают дату их предполагаемой гибели.
Ближайшими родственниками пропавших остаются сын Ирины от первого брака Данил и его бабушка. Масштабные поиски семьи, в которой были Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь, не принесли результатов. Ранее анонимный источник в следственной группе не исключал криминальный след в этом деле.
Читайте также: