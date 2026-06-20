Выяснилось, почему к поискам Усольцевых не допустили некоторых людей, включая Баталова

20 июня 2026, 05:26

СК: Круг участников поисков семьи Усольцевых ограничили по соображениям безопасности

Фото: iStock/daniilphotos

Круг участников возобновлённых поисков пропавших Усольцевых в Красноярском крае ограничили по соображениям безопасности. Об этом рассказали РИА Новости в региональном главке СК РФ.





Напомним, что семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь — отправилась в пеший тур по горам Буратинка и Мальвинка в районе посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Через некоторое время они прекратили выходить на связь, с тех пор проводятся спасательные операции.





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«Официально сказали, что не могут рисковать жизнью гражданских, но «ЛизаАлерт» пустили, хотя они волонтеры. Мне сказали, что в лес их не пустят, ровно как и меня, потому что медведей много», — объяснил сын Усольцевой.