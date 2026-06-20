Выяснилось, почему к поискам Усольцевых не допустили некоторых людей, включая Баталова
СК: Круг участников поисков семьи Усольцевых ограничили по соображениям безопасности
Круг участников возобновлённых поисков пропавших Усольцевых в Красноярском крае ограничили по соображениям безопасности. Об этом рассказали РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Напомним, что семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь — отправилась в пеший тур по горам Буратинка и Мальвинка в районе посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Через некоторое время они прекратили выходить на связь, с тех пор проводятся спасательные операции.
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С 4 по 9 июня в тайге работали около 80 человек — только профессиональные специалисты и аттестованные спасатели, включая квалифицированных сотрудников отряда «ЛизаАлерт». Гражданских и рядовых волонтёров, а также представителей СМИ к мероприятиям не допустили. На территории даже выставили блокпост.
Старший сын пропавшей Усольцевой Даниил Баталов, который хотел присоединиться к добровольцам, также не получил разрешения. Он заявил, что обратился к «ЛизаАлерт», но там ему указали на необходимость согласия от СК, а СК отказал, ссылаясь на возможные риски. Более того, в ведомстве подчеркнули, что Баталов не подавал официальных заявлений или ходатайств.
«Официально сказали, что не могут рисковать жизнью гражданских, но «ЛизаАлерт» пустили, хотя они волонтеры. Мне сказали, что в лес их не пустят, ровно как и меня, потому что медведей много», — объяснил сын Усольцевой.