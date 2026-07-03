Дело пропавшей семьи Усольцевых закрыли

03 июля 2026, 14:13

«АиФ»: В деле пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых поставили точку

Фото: istockphoto/Akintevs

Следственные органы Красноярского края официально закрыли уголовное дело о безвестном исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей девять месяцев назад в районе таежного поселка Кутурчин. За весь период оперативно-разыскных мероприятий установить местонахождение Сергея, Ирины Усольцевых и их ребенка не удалось. Местные жители в беседах с правоохранителями и прессой высказывают сомнения в том, что семья действительно прибыла в указанный район.