Дело пропавшей семьи Усольцевых закрыли
Следственные органы Красноярского края официально закрыли уголовное дело о безвестном исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей девять месяцев назад в районе таежного поселка Кутурчин. За весь период оперативно-разыскных мероприятий установить местонахождение Сергея, Ирины Усольцевых и их ребенка не удалось. Местные жители в беседах с правоохранителями и прессой высказывают сомнения в том, что семья действительно прибыла в указанный район.
Корреспонденты издания aif.ru провели собственное расследование, пройдя по предполагаемому маршруту пропавших. В ходе экспедиции выяснилось, что сотовая связь у Ирины Усольцевой могла прерваться из-за особенностей рельефа: вышки оператора не покрывают горную местность. Журналисты также подтвердили сложность навигации в районе скалы Мальвинка, куда, по одной из версий, могла направляться семья — обозреватели сами потеряли ориентацию на местности, что демонстрирует высокую вероятность ошибки при выборе пути.
Вместе с тем, природный фактор в качестве причины исчезновения исключили. По данным издания, местные хищники не проявляют агрессии по отношению к людям, а охота в этих краях ведется преимущественно с использованием капканов и петель, исключающих шумовой эффект, что делает версию с нападением зверей или конфликтом с браконьерами маловероятной.
В ходе изучения местности репортеры обнаружили скрытую тропу, ведущую к федеральной трассе, что позволило предположить наличие у семьи альтернативного транспорта для экстренного выезда. Кроме того, установили, что в день исчезновения Усольцевых в поселке находился знакомый главы семейства, имеющий в собственности вертолет. Комментировать указанную информацию бизнесмен отказался, заявив, что вокруг истории создали излишний информационный шум.
Согласно материалам дела, Усольцевы перед выходом на маршрут оставили личный автомобиль на сигнализации, что косвенно указывает на их намерение отсутствовать длительное время. При проверке всплыли данные о возможных скрытых активах семьи и их контактах с иностранными структурами. В связи с этим следствие не исключает версии добровольного побега либо участия семьи в программе защиты свидетелей.
Напомним, что инцидент произошел в конце сентября 2025 года: Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Активную фазу поисковых работ возобновили только в мае 2026 года, однако, несмотря на усилия спасателей, результатов они не принесли.
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