Стало известно, какое наказание ждет россиян за незаконный сруб ели
Юрист Георгиева: за незаконный сруб ели может грозить уголовная ответственность
За самовольную вырубку ели россиянам может грозить административная и уголовная ответственность. Об этом предупредила юрист Алла Георгиева.
По её словам, если стоимость срубленного дерева не превышает пяти тысяч рублей, то это является административным правонарушением со штрафом в размере от трёх до четырёх тысяч рублей, конфискацией ели и сопутствующих инструментов. Кроме того, придётся оплатить ущерб, нанесенный лесному фонду. Его размер будет зависеть от породы дерева, высоты и диаметра ствола.
Уголовная ответственность наступает, когда размер причиненного ущерба превышает пять тысяч рублей.
«Статья предусматривает наказания, включая штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, а также лишение свободы до 2 лет. Если правонарушение совершено в особо крупном размере, организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, то срок лишения свободы может достигать 7 лет», — уточнила Георгиева в беседе с «Москвой 24».
Тем временем в пресс-службе «Роскачества» предупредили, что к выбору искусственной ёлки стоит отнестись ответственно.
«Этикетка должна содержать информацию о производителе, дате и месте изготовления. Не рекомендуется приобретать изделия, произведенные более пяти лет назад, поскольку такая ель прослужит меньше», — уточнили в «Роскачестве» для «Известий».
Там посоветовали выбирать ель с металлическим, а не пластиковым стволом, чтобы изделие выделяло меньше вредных веществ. Иглы у дерева не должны выпадать при проведении рукой. Не стоит покупать ёлку, если она вызывает сомнение в качестве, например, изделие может иметь стойкий химический запах, который может негативно влиять на самочувствие, оказавшись в тёплой квартире.