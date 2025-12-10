Стало известно, какое наказание ждет россиян за незаконный сруб ели

10 декабря 2025, 19:06

Юрист Георгиева: за незаконный сруб ели может грозить уголовная ответственность

Фото: iStock/Elena Nikonova

За самовольную вырубку ели россиянам может грозить административная и уголовная ответственность. Об этом предупредила юрист Алла Георгиева.





По её словам, если стоимость срубленного дерева не превышает пяти тысяч рублей, то это является административным правонарушением со штрафом в размере от трёх до четырёх тысяч рублей, конфискацией ели и сопутствующих инструментов. Кроме того, придётся оплатить ущерб, нанесенный лесному фонду. Его размер будет зависеть от породы дерева, высоты и диаметра ствола.



Уголовная ответственность наступает, когда размер причиненного ущерба превышает пять тысяч рублей.





«Статья предусматривает наказания, включая штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, а также лишение свободы до 2 лет. Если правонарушение совершено в особо крупном размере, организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, то срок лишения свободы может достигать 7 лет», — уточнила Георгиева в беседе с «Москвой 24».

