На площади в Сергиевом Посаде покажут новогоднее представление «Ну, ЁЛКА, погоди!»

09 декабря 2025, 14:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Музыкальное кукольное новогоднее представление «Ну, ЁЛКА, погоди!» разыграют на Советской площади в Сергиевом Посаде в субботу, 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Представление станет частью большой программы развлечений, которая стартует в городе в полдень с костюмированного шествия Дедов Морозов. Затем гостей праздника ждут встречи с ходулистами и ростовыми куклами, выступление шоу-дуэта балалаечников, уличный спектакль «Конёк-Горбунок» и интерактивная программа «Символ года — Лошадь».





«Иммерсивный спектакль «Ну, ЁЛКА, погоди!» начнётся в 16:00 и продлится около получаса», — говорится в сообщении.