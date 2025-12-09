На площади в Сергиевом Посаде покажут новогоднее представление «Ну, ЁЛКА, погоди!»
Музыкальное кукольное новогоднее представление «Ну, ЁЛКА, погоди!» разыграют на Советской площади в Сергиевом Посаде в субботу, 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Представление станет частью большой программы развлечений, которая стартует в городе в полдень с костюмированного шествия Дедов Морозов. Затем гостей праздника ждут встречи с ходулистами и ростовыми куклами, выступление шоу-дуэта балалаечников, уличный спектакль «Конёк-Горбунок» и интерактивная программа «Символ года — Лошадь».
«Иммерсивный спектакль «Ну, ЁЛКА, погоди!» начнётся в 16:00 и продлится около получаса», — говорится в сообщении.А финальной точкой программы станет приход Деда Мороза и Снегурочки, зажжение ёлки, общий хоровод и музыкальный сюрприз от новогоднего волшебника.