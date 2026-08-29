В Центральную Россию пришли первые заморозки
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о первых заморозках на территории Центральной России. Его слова приводит портал «Метеовести».
Синоптик зафиксировал отрицательные температуры минувшей ночью на севере и северо-востоке ЦФО.
«В городе Шарья, что в Костромской области, минимум составил -0,2°C, а в городе Пошехонье Ярославской области похолодало до -0,5°C», — отметил эксперт.Леус предупредил, что регионы Центральной России ожидает ещё одна холодная ночь. По его прогнозу, заморозки вновь придут на северо-восток округа. Однако, как уточнил специалист, затем ночная температура воздуха постепенно повысится.
Следует отметить, что синоптик Марина Макарова ранее сообщила: в начале сентября температура в Москве будет выше нормы. Однако это не будет происходить ежедневно.