Врач Самойлова предупредила о рисках ночных смен для здоровья
Работа по ночам и частая смена графика способны повышать риски для здоровья, включая вероятность развития онкологических заболеваний. Об этом заявила врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова.
В беседе с «Известиями» специалист напомнила, что Международное агентство по изучению рака при ВОЗ относит сменный труд с нарушением циркадных ритмов к вероятным канцерогенным факторам. Ночной режим, по ее словам, мешает естественным процессам восстановления организма.
В темное время суток тело направляет ресурсы на обновление клеток, синтез белка и очищение мозга. Если человек в этот период работает, возрастает нагрузка на нервную и эндокринную системы. Самойлова связала такой режим с хроническим воспалением, ухудшением усвоения глюкозы и риском инсулинорезистентности.
Наиболее тяжелым врач назвала график, при котором сотрудник регулярно чередует дневные и ночные смены. Организм не успевает перестроить внутренние часы, что отражается на весе, аппетите, настроении, репродуктивной функции и гормональном балансе.
Отдельную опасность, по словам эксперта, представляют постоянные дежурства и работа в ожидании срочного вызова. Мозг остается в состоянии готовности и не переходит к полноценному отдыху, что может привести к тревожности и эмоциональному истощению.
Самойлова подчеркнула, что человеческий организм лучше приспособлен к активности в светлое время. Для большинства людей оптимальным остается рабочий день при естественном освещении — примерно с 9–10 утра до 17–18 часов вечера.
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