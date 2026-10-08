Врач Самойлова предупредила о рисках ночных смен для здоровья

08 октября 2026, 07:44

Работы с ночным и сменным графиком могут быть канцерогенами для человека

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Работа по ночам и частая смена графика способны повышать риски для здоровья, включая вероятность развития онкологических заболеваний. Об этом заявила врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова.