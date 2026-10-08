Названа неожиданная причина раздражительности

08 октября 2026, 08:14

Руководитель Махова: больше всего пользы для нервной системы приносят ягоды

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Зачастую раздражительность в конце дня может быть связана не с недосыпом или общей усталостью, а с рационом. Об этом сообщила RT руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.