Названа неожиданная причина раздражительности
Зачастую раздражительность в конце дня может быть связана не с недосыпом или общей усталостью, а с рационом. Об этом сообщила RT руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
По ее словам, растительные продукты богаты веществами, защищающими нервные клетки и поддерживающими позитивное настроение. Эти компоненты влияют на взаимодействие между кишечником и мозгом, что, в свою очередь, отражается на общем самочувствии человека.
Нервная система является одной из наиболее уязвимых: она первой реагирует на дефицит полезных веществ. Недостаток антиоксидантов и жирных кислот может привести к ухудшению памяти, внимания и эмоционального состояния, подчеркнула специалист.
Махова отметила, что ягоды, такие как черника, ежевика и шелковица, оказывают наибольшее положительное воздействие на нервную систему, защищая мозг от повреждений. Орехи и семена, включая грецкие орехи, лён и чиа, также способствуют поддержанию нервных клеток в оптимальном состоянии.
Эксперт предупредила, что для здоровья нервной системы важно регулярное потребление разнообразных продуктов, а не единичные случаи. Правильное питание является ключевым фактором для поддержания нервной системы в норме, заключила она.
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