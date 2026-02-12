Россиян предупредили, что дрифт на дорогах может грозить сроком до двух лет
Юрист Нечаева: За дрифт на дорогах грозит штраф или лишение свободы до двух лет
За опасный дрифт на дорогах водителю грозит до двух лет лишения свободы или штраф в 300 тысяч рублей. Об этом рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
Специалист уточнила: уголовная ответственность наступает, если по вине лихача пострадали или оказались в опасности другие водители, а также пешеходы. При этом за создание помех автомобилям могут назначить административный штраф до 10 тысяч рублей.
В ГД оценили идею о гибком графике работы для беременных
Выезд на встречную полосу во время дрифта грозит штрафом до 7,5 тысячи рублей и лишением прав. Дрифт на пешеходном переходе квалифицируют как непредоставление преимущества людям — за это нарушение водителя могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Ранее юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова напомнила россиянам о наказании за нежелание пускать соседей в дом. Жильцов многоэтажек, которые самовольно запирают общую дверь на этаже, препятствуя другим людям, ждет штраф.