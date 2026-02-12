Россиян предупредили, что дрифт на дорогах может грозить сроком до двух лет

12 февраля 2026, 05:19

Юрист Нечаева: За дрифт на дорогах грозит штраф или лишение свободы до двух лет

Фото: iStock/Maxim Bassein

За опасный дрифт на дорогах водителю грозит до двух лет лишения свободы или штраф в 300 тысяч рублей. Об этом рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.





Специалист уточнила: уголовная ответственность наступает, если по вине лихача пострадали или оказались в опасности другие водители, а также пешеходы. При этом за создание помех автомобилям могут назначить административный штраф до 10 тысяч рублей.



