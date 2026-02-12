Мошенники вновь стали активно названивать россиянам на домашний телефон
Мошенники вновь активно звонят на стационарные телефоны — такие звонки сложнее заблокировать, а определители номера есть далеко не у всех. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил руководитель направления антифрода «Билайна» Александр Фадеев.
Летом 2025 года эксперты зафиксировали значительный рост интереса аферистов к городским номерам после многолетнего затишья. Стационарная связь становится лёгкой мишенью: она не защищена на сетевом уровне, а её абонентами чаще всего оказываются пожилые люди и дети. Кроме того, у многих домашних телефонов отсутствуют функции идентификации вызова.
Фадеев пояснил, что люди редко оставляют номер городского телефона в открытом доступе, поэтому звонок на него воспринимают как «сигнал» от близких или официальных представителей организаций.
Аферисты представляются сотрудниками телекоммуникационных компаний, пенсионного фонда, поликлиник или коммунальных служб. Они убеждают жертву срочно продлить бессрочный договор на домашнюю связь, оплатить вымышленные долги за ЖКХ, заменить счётчики или оформить заявку на модернизацию оборудования. В ход идут также легенды о переоформлении документов и записи к врачу.
Чтобы не попасться, нельзя диктовать личные сведения и доверять телефонным уговорам, напомнил Фадеев. Все серьёзные вопросы решаются только при личном визите, а договор на домашнюю телефонию действует бессрочно и не требует продления.