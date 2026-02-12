Мошенники вновь стали активно названивать россиянам на домашний телефон

12 февраля 2026, 07:06

Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники вновь активно звонят на стационарные телефоны — такие звонки сложнее заблокировать, а определители номера есть далеко не у всех. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил руководитель направления антифрода «Билайна» Александр Фадеев.





Летом 2025 года эксперты зафиксировали значительный рост интереса аферистов к городским номерам после многолетнего затишья. Стационарная связь становится лёгкой мишенью: она не защищена на сетевом уровне, а её абонентами чаще всего оказываются пожилые люди и дети. Кроме того, у многих домашних телефонов отсутствуют функции идентификации вызова.



