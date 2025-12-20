Стало известно, какой город станет Молодёжной столицей России в 2026 году

20 декабря 2025, 20:40

Смоленск набрал более 500 тысяч голосов и станет молодёжной столицей в 2026 году

Фото: Istock/yulenochekk

В национальном центре «Россия» жюри конкурса Росмолодёжи подвело итоги голосования и экспертной оценки. Об этом сообщает Telegram-канал «Росмолодёжь».





По итогам голосования, подведённого 20 декабря 2025 года, Смоленск получил звание «Молодёжная столица России – 2026». Этот город набрал более полумиллиона голосов жителей страны.

«Именно Смоленск в 2026 году станет центром притяжения для молодых людей со всей России, где будет создано ещё больше условий для развития и самореализации», — сказано в сообщении.

