Стало известно, какой город станет Молодёжной столицей России в 2026 году
Смоленск набрал более 500 тысяч голосов и станет молодёжной столицей в 2026 году
В национальном центре «Россия» жюри конкурса Росмолодёжи подвело итоги голосования и экспертной оценки. Об этом сообщает Telegram-канал «Росмолодёжь».
По итогам голосования, подведённого 20 декабря 2025 года, Смоленск получил звание «Молодёжная столица России – 2026». Этот город набрал более полумиллиона голосов жителей страны.
«Именно Смоленск в 2026 году станет центром притяжения для молодых людей со всей России, где будет создано ещё больше условий для развития и самореализации», — сказано в сообщении.В номинации «Город молодёжи» победу одержал Елец. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил россиян за активную поддержку города во всероссийском голосовании.
«Елец — город молодёжи и новогодняя столица Липецкой области. Приезжайте к нам в гости!», — сообщил Артамонов.Отметим, что Смоленск набрал 559 тысяч голосов на «Госуслугах».