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Фейковые подарки и распродажи: какие схемы мошенники разработали под День всех влюбленных

Бийчук: мошенники обманывают россиян сообщениями о сюрпризах и акциях перед 14 февраля
Фото: iStock/g-stockstudio

Фото: iStock/g-stockstudio

В преддверии Дня святого Валентина 14 февраля мошенники активизируются, используя новые схемы обмана. Как рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, злоумышленники все чаще выдают себя за спа-салоны, рестораны или службы доставки, обещая жертвам приятные сюрпризы от их партнеров. В результате люди теряют деньги и личные данные.


Одной из популярных схем является рассылка сообщений от «компаний», в которых утверждается, что вторая половинка подготовила подарок, но для его получения необходимо перейти по ссылке или ввести персональные данные. На деле это оказывается фишинговая страница, через которую мошенники крадут информацию.

Еще один способ обмана – «ночные распродажи», когда злоумышленники создают ощущение срочности, предлагая большие скидки на популярные товары, но при этом перенаправляя жертв на поддельные сайты.

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Кроме того, набирает популярность схема с «выигрышем романтического вечера на двоих». Чтобы получить якобы приз, людям предлагают оплатить небольшую сумму или предоставить личные данные. Однако, как пояснил Бийчук, это всего лишь способ выманивания денег.

Наконец, четвертой уловкой является звонок от «курьера», который сообщает о доставке анонимного подарка. Чтобы его получить, человеку предлагают назвать код из сообщения или перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на мошеннический сайт. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам на различных сервисах, включая госуслуги.

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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС в начале марта
NASA: Crew Dragon с космонавтом Песковым отправится к МКС 12 марта
12 февраля 2025, 04:11

Фото: iStock/3DSculptor

Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа Crew-10 12 марта. Об этом заявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Вместе с Песковым в экипаж войдут астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

«Миссия Crew-9, как ожидается, вернется на Землю после завершения передачи дел новоприбывшему экипажу Crew-10, что займет несколько дней», — уточнили в NASA.
МКС в середине марта покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уилмор.

Уильямс и Уилмор находятся на станции с июня 2024 года. Их доставил туда корабль Boeing Starliner, но из-за неисправности его возвращение на Землю было отложено. В результате NASA решило вернуть астронавтов на Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сместив фокус на коммерческие результаты. Изменения в Disney, менее радикальные, чем у других корпораций вроде Google и Walmart, связаны с адаптацией к ожиданиям «второй эры Трампа».

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Россиянам объяснили, почему пенсии в марте будут ниже февральских
Экономист Ляшок: пенсия в фервале окажется выше мартовской из-за доиндексации
12 февраля 2025, 03:49

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В марте пенсия россиян окажется ниже, чем в феврале, поскольку в феврале пенсионеры получат дополнительную выплату в виде доиндексации январской пенсии. Про это рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в интервью РИА Новости.
По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5 процента. С 1 января страховые пенсии были увеличены на прогнозный уровень инфляции, который составил 7,3 процента, поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно повысить размер пенсий с января текущего года.

«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — напомнил Ляшок.
Решение по доиндексации коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров, средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

Также «Радио 1» передавало, когда придет проиндексированная пенсия. Ее получение должно завершится до 25 февраля. Отмечалось, что те, кто получает пенсию через банк, начали получать деньги с 1 февраля, а тем, кто пользуется доставкой на дом ее привезут с 3 по 25 февраля согласно графику.

Ранее сообщалось, в Госдуму внесен законопроект, увеличивающий военные пенсии на уровень инфляции. Документ размещен в проектной базе нижней палаты парламента.

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#ранхигс
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В Госдуме поддержали идею продлить россиянкам оплачиваемый декретный отпуск до трех лет
ТАСС: Останина согласна с продлением оплачиваемого декретного отпуска до трех лет
12 февраля 2025, 03:00

Фото: iStock/Choreograph

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу увеличения оплачиваемого декретного отпуска с полутора до трёх лет.
По информации ТАСС, Останина связала свое решение с исчезновением традиционной помощи от бабушек и дедушек из-за повышения пенсионного возраста.

«Они просто вынуждены дольше работать, сил не хватает на воспитание своих внуков, вот этот вопрос и ставится в такой практической плоскости. Я поддерживаю», — пояснила она.
Ситуация заставляет родителей самостоятельно ухаживать за детьми дольше. Останина подчеркнула, что разовые выплаты не решат проблему низкой рождаемости, а трёхлетний отпуск может стимулировать семьи заводить второго ребёнка.

В настоящее время пособие по уходу за ребёнком выплачивается до полутора лет в размере 40% от среднего заработка. А ведь многие родители не готовы отдавать детей в садик в полтора года, предпочитая домашнее воспитание.

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#выплаты
#родители
#семьи
#воспитание
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«Эра Трампа»: в Disney начали пересматривать политику DEI в пользу коммерческих целей
Axios: Disney пересмотрит политику разнообразия, равенства и инклюзивности при Трампе
12 февраля 2025, 02:02

Фото: iStock/fergregory

Компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сместив фокус на коммерческие результаты. Об этом сообщает портал Axios.
Суть политики DEI заключается во внедрении в производимый продукт интересов и пропаганды различных меньшинств, включая ЛГБТ* тематику. Программа DEI также влияла на ситуацию в рабочем коллективе тех фирм, которые ей следовали — особенности «нестандартных» сотрудников учитывались в первую очередь.

Изменения в Disney, менее радикальные, чем у других корпораций вроде Google и Walmart, связаны с адаптацией к ожиданиям «второй эры Трампа». В письме сотрудникам руководство Disney сообщило об отказе от критерия DEI при расчёте вознаграждений топ-менеджеров, заменив его показателями, ориентированными на прибыль.

«Изменения, пусть и менее серьезные, чем те, которые представили остальные... компании за последние недели, говорят о давлении, с которым сталкиваются бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — передает Axios.
Также планируется корректировка дисклеймеров к старым мультфильмам.

Ранее Дональд Трамп отменил DEI-программы в правительстве США, назвав их дискриминационными. Такие компании, как Ford и Harley Davidson, также отказались от этой политики, ссылаясь на риски нарушения гражданских прав.

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Экс-глава АвтоВАЗа спрогнозировал шансы возврата ушедших из РФ иностранных автобрендов
Экс-глава АвтоВАЗа Андерссон: ушедшие автобренды обязательно вернутся в РФ
12 февраля 2025, 00:08

Фото: iStock/3dan3

Бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон выразил уверенность, что иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, в конечном итоге вернутся на рынок. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».
«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», — сказал экс-глава АвтоВАЗа.
По мнению Андерссона, длительное отсутствие на рынке РФ грозит компаниям потерей позиций в пользу конкурентов, хотя точные сроки возвращения не определены.

Ранее аналогичную точку зрения озвучил президент Владимир Путин, отметив, что импортозамещение усложнит реинтеграцию ушедших марок.

Данные «ВТБ Лизинг» (со слов генерального директора Антона Мусатова) за январь–сентябрь 2024 года подтверждают доминирование китайских и российских производителей: в топ-5 легковых марок вошли Lada, Haval, Geely, Chery и Exeed (68% рынка лизинга), а среди грузовиков лидируют Sitrak, Shacman, FAW, «Камаз» и Dongfeng.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась новая функция, позволяющая анонимно сообщить автовладельцу о проблемах с его машиной. Теперь пользователи могут уведомить водителя, если его автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, мешает эвакуации, у него сработала сигнализация, остались включённые фары, открыто окно или спущено колесо.

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