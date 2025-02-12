Фейковые подарки и распродажи: какие схемы мошенники разработали под День всех влюбленных

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В преддверии Дня святого Валентина 14 февраля мошенники активизируются, используя новые схемы обмана. Как рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, злоумышленники все чаще выдают себя за спа-салоны, рестораны или службы доставки, обещая жертвам приятные сюрпризы от их партнеров. В результате люди теряют деньги и личные данные.
Одной из популярных схем является рассылка сообщений от «компаний», в которых утверждается, что вторая половинка подготовила подарок, но для его получения необходимо перейти по ссылке или ввести персональные данные. На деле это оказывается фишинговая страница, через которую мошенники крадут информацию.
Еще один способ обмана – «ночные распродажи», когда злоумышленники создают ощущение срочности, предлагая большие скидки на популярные товары, но при этом перенаправляя жертв на поддельные сайты.
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Кроме того, набирает популярность схема с «выигрышем романтического вечера на двоих». Чтобы получить якобы приз, людям предлагают оплатить небольшую сумму или предоставить личные данные. Однако, как пояснил Бийчук, это всего лишь способ выманивания денег.
Наконец, четвертой уловкой является звонок от «курьера», который сообщает о доставке анонимного подарка. Чтобы его получить, человеку предлагают назвать код из сообщения или перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на мошеннический сайт. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам на различных сервисах, включая госуслуги.
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