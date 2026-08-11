Стало известно, какой признак указывает на скорую поломку двигателя автомобиля
Автоэксперт Липовицкий: стружка в масле указывает на скорую поломку двигателя
Специалист «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий назвал симптомы, которые указывают на скорый выход двигателя из строя. Игнорирование этих признаков, по его словам, приведёт к дорогому капремонту.
В интервью «Известиям» Липовицкий назвал главный маркер — металлическая стружка в моторном масле.
«Стружка означает, что возникает трение без достаточного количества смазки. Причина может быть в коленвале, вкладышах, задирах в цилиндрах, проблемах с впрыском топлива или топливным насосом высокого давления. В такой ситуации требуется тщательная диагностика», — пояснил эксперт.Специалист сообщил и о других тревожных сигналах: посторонних стуках, звоне или свисте при работе, резком изменении цвета выхлопа (чёрный, белый или сизый дым), вялом разгоне, падении динамики и частом снижении уровня масла.
При обнаружении любого из этих симптомов Липовицкий рекомендует сразу обращаться на СТО. Это поможет избежать гораздо более затратного ремонта или замены двигателя.