Стало известно, какой продукт подешевел в России за неделю

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Автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что в России за неделю на 20% упало в цене сливочное масло.
«Недельный рост цен товаров в индексе замедлился. За прошедшую неделю из 14 товаров в индексе подорожал сок апельсиновый, но подешевело сливочное масло на 20%. Удешевление масла носит отчасти технический характер. На полки магазина вернулось качественное, но более дешёвое масло», — пояснил в беседе с Газета.ру Абрамов.
Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин сообщал, что дефицита красной икры в России не будет. Более того, по его словам, на рынке ожидается избыток красной икры благодаря высоким запасам, накопленным в 2023 году.
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Мелисса Тимофеева