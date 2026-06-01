Стало известно о тревожном омоложении рака полости рта у россиян
В России рак полости рта и ротоглотки стал чаще поражать молодых людей. Один из главных факторов риска — курение. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Ежегодно врачи выявляют около 6,5 тысячи новых случаев рака гортани у мужчин и примерно 500 — у женщин. Если раньше диагноз чаще всего получали россияне в районе 60 лет, то теперь возраст снизился до 50 и даже 40 лет.
К развитию болезни приводят курение (в том числе электронных сигарет), алкоголь и вирус папилломы человека. При этом рак гортани стали находить реже: за последний год число заболевших уменьшилось на 2%.
Типичный пациент — мужчина старше 60 лет с большим стажем курения. Дополнительные факторы риска — гастроэзофагеальный рефлюкс и ВПЧ. В онкоцентре имени Блохина отметили, что доля этих видов онкологии пока невелика по сравнению с раком лёгких, простаты, груди, желудка и толстой кишки.
