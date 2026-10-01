Стало известно, какой тип мужчин стал новым идеалом для россиянок

01 октября 2026, 18:06

Фото: Istock/LuckyBusiness

Психолог-сексолог Александра Миллер заявила, что россиянки всё чаще выбирают романтичных мужчин, а не бруталов.





В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что интеллигентные молодые люди выглядят в глазах женщин более внимательными и чуткими.

«Россиянки стали обращать внимание не на явно маскулинных мужчин — с развитой мускулатурой, тяжёлой челюстью, а на тех, кто выглядит более интеллигентно и не так пристально следит за собой. Такие парни бессознательно считываются как более романтичные, более чуткие, способные думать о женщине, а не только о себе и достижении своих целей. Ключевое слово здесь — «романтик», и его ценность на «рынке партнёрства» сегодня растёт», — сообщила психолог.