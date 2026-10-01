Врач рассказал, какие продукты способны усиливать воспалительные процессы

01 октября 2026, 16:52

Врач Болибок: некоторые продукты способны усиливать воспалительные процессы

Фото: iStock/monticelllo

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок заявил, что ряд продуктов способен поддерживать или усиливать уже имеющиеся воспалительные процессы. Об этом пишет RT.