Врач рассказал, какие продукты способны усиливать воспалительные процессы
Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок заявил, что ряд продуктов способен поддерживать или усиливать уже имеющиеся воспалительные процессы. Об этом пишет RT.
Он отметил, что еда, которая может способствовать воспалению, включает сахар и рафинированные углеводы. К этой категории относятся сладкие напитки, газировка, пакетированные соки, сладкий чай, конфеты, торты, печенье, белый хлеб, белый рис и изделия из белой муки. Их употребление приводит к увеличению уровня провоспалительных цитокинов и маркеров воспаления в крови, подчеркнул Болибок. Также специалист рекомендовал ограничить потребление красного и переработанного мяса, такого как говядина, свинина, баранина, колбасы, сосиски, бекон и ветчина.
По его словам, особенно следует избегать продуктов, приготовленных с использованием жарки или гриля. В список вошли трансжиры, которые содержатся в маргарине, фастфуде, магазинной выпечке, попкорне для микроволновки и заменителях сливок, а также высокое содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном, кукурузном, соевом и сафлоровом маслах, добавил врач.
Читайте также: