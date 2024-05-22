Стало известно, какой вред на самом деле наносят магнитные бури людям

Признанного иностранным агентом в РФ экс — депутата Илью Яшина* перевели в штрафной изолятор (ШИЗО) смоленской колонии (ИК-3), где он отбывает срок по обвинению в распространении фейков о российской армии. Там он проведет 15 суток, сообщает РБК.