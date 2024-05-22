Стало известно, какой вред на самом деле наносят магнитные бури людям

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Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин заявил, что магнитные бури способны нанести лишь психологический вред человеку.
«Единственное, как магнитные бури могут серьёзно повлиять – это когда начинают раскручивать фейки в пабликах о том, что всё будет плохо. И люди сами себя начинают настраивать. Но это влияние – это не то, чтобы влияние геомагнитной бури. Человек может настроиться, и потом чувствовать себя плохо. Такое влияние есть, и нужно его исключать», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Абунин.
А российские учёные из Казанского (Приволжского) федерального университета нашли способ повышения урожайности сельхозкультур. Так, повысить урожайность можно будет с помощью экологически чистых и эффективных биоудобрений на основе микроорганизмов штамма Nocardia mangyaensis NH1.
«Один из экологически привлекательных способов повысить урожайность — это внесение в почву биопрепаратов на основе бактерий. Полученные данные нужны для разработки биоудобрений и биопестицидов путём модификации бактерий для оздоровления почвы, увеличения урожайности и повышения устойчивости растений к различным стрессорам», — прокомментировала в беседе с RT руководитель проекта, доктор биологических наук Маргарита Шарипова.
Ранее российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.
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